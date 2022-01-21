Telefonun ekran ışığı yaşlandırıyor

DERMATOLOJİ Uzmanı Doç. Dr. Alev Eken, televizyon, telefon, bilgisayar gibi parlak ışıkların yapay güneş ışığı (mavi ışık) yaydığını söyleyerek, "Sağlıklı bir cilt için sadece güneş ışınlarından değil, mavi ışığın da etkilerinden korunmak gerekir. Ultraviyole ışınlarına göre daha yüksek enerjili olan mavi ışığın tamamı yeryüzüne ulaşır ve cildin tüm katmanlarına, tüm derin dokulara hatta en küçük yaşam birimi olan hücre DNA'sına kadar etki ederek hasar verir" dedi. Doç. Dr. Eken, mavi ışıktan korunmak için alınması gereken önlemler ile ilgili şunları söyledi: "Güneş koruyucu kullanılmalıdır. Mineral filtre içeren, ciltte beyaz bir tabaka oluşturan, güvenilir içerikli kremlerin kullanımları zordur. Işık teması azaltılmalıdır. Uyumadan iki saat önce televizyon ve bütün teknolojik cihazların fişi çekilmeli, akıllı telefon, tablet gibi mavi ışık yayan cihaz kullanımı sonlandırılarak 'dijital detoks' yapılmalıdır. Cilt bakım rutinine özen gösterilmelidir. Cilt, çevresel kirliliklerden iyi temizlenmeli ve nemlendirilmelidir."

