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08 Mayıs 2023 Pazartesi 07:15:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 07:15:00

Telefonla konuşmak yüksek tansiyon riskini artırabilir

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Araştırmalar, haftada yarım saat cep telefonuyla konuşmanın yüksek tansiyon riskini artırabileceğini gösteriyor.

Araştırmalar, haftada yarım saat cep telefonuyla konuşmanın yüksek tansiyon riskini artırabileceğini gösteriyor. Daily Mail'in haberine göre, Çin Güney Tıp Üniversitesinden bir ekip, cep telefonuyla konuşma ile yüksek tansiyon riski arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırdı. Çalışma, haftada 30 dakika ya da daha fazla telefonla konuşanların, daha az konuşanlara oranla yüksek tansiyon geliştirme riskinin yüzde 12 fazla olduğunu gösterdi. Yüksek tansiyon geliştirme riski en yüksek grubun, günde bir saatini düzenli olarak telefonda konuşarak geçirenler olduğu kaydedildi.

Etiketler : Telefonla konuşmak cep telefonu Çin Güney Tıp Üniversitesi yüksek tansiyon
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