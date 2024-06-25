Telefonla geçirilen süre arttıkça kaygı yükseliyor

Aşırı ekran süresinin çocuklarda özellikle dikkat, hafıza ve dil alanlarında bilişsel gelişimi bozabildiğini belirten Uzunhan, "Yapılan araştırmalar, yatmadan önce teknoloji kullanmanın uyku kalitesini ve miktarını etkileyerek olumsuz sağlık sonuçlarına yol açabileceğini göstermiştir. Teknolojiyle geçirilen süre arttıkça gençlerde kaygı ve depresyon seviyeleri de yükselmektedir" uyarısında bulundu.

