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Telefonla geçirilen süre arttıkça kaygı yükseliyor
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25 Haziran 2024 Salı 22:16:00 - Güncelleme:25 Haziran 2024 Salı 22:16:00

Telefonla geçirilen süre arttıkça kaygı yükseliyor

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Yaz tatilinin başlamasıyla çocukların dijital ekran kullanım süresi artarken Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğçe Aksu Uzunhan, sınırlı kullanımın önemini vurguluyor.

Aşırı ekran süresinin çocuklarda özellikle dikkat, hafıza ve dil alanlarında bilişsel gelişimi bozabildiğini belirten Uzunhan, "Yapılan araştırmalar, yatmadan önce teknoloji kullanmanın uyku kalitesini ve miktarını etkileyerek olumsuz sağlık sonuçlarına yol açabileceğini göstermiştir. Teknolojiyle geçirilen süre arttıkça gençlerde kaygı ve depresyon seviyeleri de yükselmektedir" uyarısında bulundu.

Etiketler : dijital ekran kullanımı çocuk sağlığı çoğuk nevroloji
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