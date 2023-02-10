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10 Şubat 2023 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 10:30:00

Telefondan da grip bulaşır

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Hapşırma ve öksürme sonucu havada asılı kalan canlı virüsleri taşıyan damlacıkların çevreye saçılmasıyla grip virüsünün yayılıyor.

Hapşırma ve öksürme sonucu havada asılı kalan canlı virüsleri taşıyan damlacıkların çevreye saçılmasıyla grip virüsünün yayıldığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dr. Nilay Gündoğdu, "Bu damlacıklar havada birkaç saat asılı kalabilir ve insanlara hastalığı bulaştırabilir. Ayrıca hasta kişinin eline ve oradan da kapı kolu, telefon gibi nesnelere bulaşan virüs içeren parçacıklar başka bir kişinin temas etmesi sonucu eline ve sonra elini ağzına, burnuna ve gözüne götürmesiyle hastalık bulaşır. Halk arasında domuz gribi olarak da adlandırılan influenza-A virüsü bulaştıktan sona özellikle 2 gün olmak üzere 5-10 güne kadar bulaştırıcılık devam edebiliyor" dedi.

Ani başlayan yüksek ateş, halsizlik, yaygın kas ağrıları, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve öksürük influenza virüsünün en önemli belirtileri olduğunu belirten Gündoğdu, "Bu şikayetlerin varlığında burundan sürüntü alınarak hızlı bir şekilde influenza testi yapılabiliyor. Testin pozitif gelmesi tanı koydururken, negatif gelmesi ise kesin bir şekilde hastalığın olmadığı anlamına gelmemektedir. Influenzanın seçilmiş hasta grupları dışında tedavi endikasyonu yoktur. Influenzanın tedavisi antibiyotik ile değildir ve gereksiz antibiyotik kullanımı bakteriyel direnç gelişimi yaratarak çoklu antibiyotiğe dirençli bakteriler gelişimine destek sağlamaktadır. Şikayete yönelik tedavi, bol sıvı tüketimi, istirahat uygulanması gereken tedavidir; ancak Orta kulak iltihabı, zatürre, sinüzit gibi komplike olması durumunda antibiyotik tedavisi düşünülmelidir" diye konuştu.

Etiketler : Telefondan da grip bulaşır Hapşırma ve öksürme influenza-A virüsü

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