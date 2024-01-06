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06 Ocak 2024 Cumartesi 08:45:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 08:45:00

Telefon ve tablet gözü kurutuyor

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Uzmanlar; cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi elektronik cihazların yanı sıra kapalı ortamlar ve kontakta lens kullanımların göz kuruluğuna sebep olduğunu söyledi.

Uzmanlar insanların günün bir bölümünü işgal eden cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi elektronik cihazların yanı sıra kapalı ortamlar ve kontakta lens kullanımların göz kuruluğuna sebep olduğunu söyledi. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Adnan İpçioğlu, "Normalde insanlar günde ortalama 10 bin defa göz kırpıyor. Bu, uyanık olduğumuz saatleri göz önünde tutarak hesaplandığında yaklaşık olarak dakikada 12 defa göz kırptığımız anlamına geliyor. Göz kırparken hiçbirimiz farkına bile varmayız. Ama göz yüzeyimiz kuru olursa canımız yanar. Kuruluk hafifse uykumuzu iyi alamamışız gibi bir his, orta şiddetteyse batma, yanma gibi rahatsızlıklar ortaya çıkar. Gözyaşının hiç olmaması daha az görülür ancak görme kaybına kadar gidebilir" diye konuştu.

Birçok kişinin kuru göz belirtilerini alerjilerle, iklim şartları ya da basitçe göz zorlanmasıyla açıkladığını ifade eden İpçioğlu, "Oysa kitap okuma, bilgisayar kullanma gibi faaliyetlerle kuru göz hastaları 3-5 kat fazla problem yaşıyor. Göz kuruluğu ofiste verimi ve başarıyı da etkileyebilen bir durumdur. Konforumuzu ve yaşam kalitemizi bozan, iş yerinde verimi düşüren ve bizi mutsuz eden bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunların altında yatan sebeplerden en önde geleni, kuru göz sendromudur. Hayat tarzınızı değiştirerek kuru göz belirtilerini azaltmanız mümkündür. Göz kuruluğu olanların bol su içmeleri, gözlerini ovalamamaları, ağır makyaj yapmamaları, sigara ve dumandan uzak durmaları gerekir. Görüşünüzde bulanıklık, gözlerinizde yanma, batma, yorgunluk veya yabancı cisim hissi varsa mutlaka göz doktorunuza başvurmalısınız" diye konuştu.

Etiketler : göz kuruluğu hasta sağlık
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