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01 Ekim 2022 Cumartesi 09:29:00 - Güncelleme:01 Ekim 2022 Cumartesi 09:29:00

Telefon ve bilgisayar cildin düşmanı

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Güneşten korunmak için yazın kullanılan ürünlerin sonbahar ve kış aylarında da kullanılması gerektiğini belirten cilt uzmanları uyardı: Sadece güneş değil, bulunduğumuz ortamlardaki spot, bilgisayar, cep telefonu ve buna benzer ışık yayan her şey cilt için zararlı!

Yaz aylarında güneşin, denizin, havuzun, rüzgarın ve nemin olumsuz etkisinin sonbahar aylarında ciltte ortaya çıktığını belirten Cilt Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Seval Doğruk Kaçar, "Sonbahar bu olumsuz etkileri gidermek için doğru bir zamanlamadır. Hem evde hem de dermatolog kontrolünde yapılacak medikal bakım uygulamalarıyla sağlıklı bir cilde kavuşmak mümkündür. Düzenli beslenme, egzersiz, uyku ve su tüketimi hem kendi sağlığını hem de cilt sağlığını koruması için önemli konulardan biridir. Özellikle kişinin kendi yapabileceği uygulamalarda en önemlisi de temizlemedir. Temizlikte kişi kendi cilt yapısına göre, yağlı ve akneli bir cilt ise jel formunda, daha hassas ve kuru cilt tipine sahip ise köpük ve kremsi formda temizlik ürünlerini kullanmalıdır. Bu aşamadan sonra ise nemlendiriciler devreye girmektedir. Kişinin cilt tipine göre doğru nemlendirici seçimi önemlidir. Son aşamada ise güneş kremleri yer almaktadır" dedi.

GÜNEŞ KREMİ KULLANMAK ÖNEMLİ

Güneşten korunmak için kullanılan ürünleri aslında sadece yazın değil, sonbahar ve kış aylarında da kullanılmasında fayda olacağını ifade eden Doç. Dr. Kaçar, "Bu şekilde güneş ve gün ışığının olumsuz etkilerinden kış aylarında da korunmuş oluruz. Genellikle yaz aylarında kullanılan güneş kremiyle ilgili vatandaşlarımız yanlış bilgiye sahipler. Çünkü sadece güneş değil, bulunduğumuz ortamdaki spotların, bilgisayarın, telefonun ve buna benzer ışık yayan her şeyin güneş gibi cildimize zararı vardır. Bizim cildimiz sadece güneş zarar vermemektedir. Güneş kremi özelliklerinin hem ultraviyole A ve B'ye karşı koruyuculuğunun yanı sıra, mavi ışığa karşı da koruyuculuğu olması önemli. Temizlik ve nemlendirmeden sonra günlük güneş kremi kullanmamızda ve kremi 2-3 saatte bir tekrarlamakta fayda vardır" şeklinde konuştu.

DERİNLEMESİNE TEMİZLİK YAPILMALI

Yaz aylarının olumsuz etkilerini gidermenin için sadece evde temizleme ve bakımla değil, medikal işlemlerle de bunun mümkün olduğunu belirten Doç. Dr. Kaçar, "Biraz daha derinlemesine yapılacak işlemler cilde daha iyi nefes aldıracaktır. Yaz aylarındaki nem ve kullandığımız ürünlerin etkisiyle tıkanan gözeneklerin daha derin temizliğini biz medikal olarak temizlemekteyiz. Hafif bir peeling yapan, oksijenlendiren ve nemlendiren birkaç basamaktan oluşan işlemler serisini uyguluyoruz. Bunun sonrasına ciltteki güneşin etkilerini gidermek için foto yaşlanmayı azaltacak hem cilt ince kırışıklıklarını, lekeleri azaltacak, kılcal damarları giderme konusunda ışık sistemi dediğimiz uygulamamızdan faydalanıyoruz. Farklı filtreler kullanarak kişinin lekesine, aknesine karşı uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Basit, ağrısız ve acısız 20 dakika kullanılan bir sistemdir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : bilgisayar telefon tablet cilt sağlığı
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