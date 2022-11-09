Telefon kullanım yaşı düştü psikologlar uyardı

Telefon kullanım yaşının düşmesi ile birlikte psikologlar tarafından gelen uyarılar da artmaya başladı. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte telefon kullanım yaşı da düşmeye başladı. Birçok psikolog tarafından yapılan uyarı ile birlikte çocuklarına telefon alacak olan anne babalar da uyarıldı. Ebeveynlerin bireysel olarak kendilerine zaman ayırmak için kendi konfor alanını oluşturmak adına çocuklarının ellerine telefon ve tablet verdiklerini kaydeden Psikolog ve Aile Terapisti Mesut Kartal, ebeveynlerin bu durumun çocuklarına zarar verdiğinin farkında olmadığını söyledi. Kartal, "Aileler, ebeveynler bu sürecin geçebileceği zaman dilimi içerisinde mümkün olduğu kadar çocukları bu alandan uzak tutmaları gerekiyor. Peki, bu yaşta çocuklarla nasıl hareket edilebilir veya çocuklarla nasıl anlaşabiliriz. Oyun oynayarak. Çocuklarla konuşarak tıpkı yetişkin biriymiş gibi konuşmaya kalkışarak. Çocukların dünyalarına zaten oyun oynayarak girebiliyoruz. O süreçte de onlarla geçirdiğimiz zaman daha kaliteli olur" dedi.