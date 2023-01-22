Tekrarlayan enfeksiyonlar böbrekleri yoruyor

Oldukça sık görülen enfeksiyonlardan biri olan idrar yolu enfeksiyonlarının mutlaka uygun şekilde tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının böbrek hastalıklarına ve hasara neden olduğunu belirtti. Yanaral, "İdrar yolu enfeksiyonu, üriner sistemin yani idrar yollarının bakteri, mantar veya virüslerle enfekte olması demektir. İdrar yolu enfeksiyonu doğru analiz edilip tedavi edilmediği takdirde günlük hayatı ve genel sağlığı ciddi oranda sıkıntıya sokabilir. Bazen basit bir şekilde tanı konulabilen idrar yolu enfeksiyonları bazı durumlarda da başka hastalıkların belirtisi olabiliyor. Geçmeyen idrar yolu enfeksiyonları mutlaka araştırılmalı ve nedeni bulunmalı. Taş, prostat veya idrar yolunda daralma da görülebilmekle beraber, altından böbrek hastalıkları da çıkabiliyor" dedi.

Çok sık tekrarlanan idrar yolu enfeksiyonunun böbreklere zarar ve hasar verdiğini de sözlerine ekleyen Yanaral, "Basit bir idrar yolu enfeksiyonu olsa bile böbreklere zarar veriyor ve böbrek hastalıkları için risk oluşuyor. İdrar yolları bir bütün ve biri durduğunda başka bir soruna yol açabiliyor. Enfeksiyon deyip geçmemek lazım. Mutlaka uygun tedavi uygulanmalı. Geçmeyen idrar yolları enfeksiyonlarının ardından başka hastalıklar çıkabilir. Genelde böbrekle ilgili sorunlar çıkabiliyor. İdrar yolları enfeksiyonu ve böbrek rahatsızlıklarını belirtileri de farklı seyrediyor. Böbrek rahatsızlıklarının belirtileri arasında kaburga altında veya bel kısmında ağrı, idrarda kan ve özellikle ateş böbrek rahatsızlıklarının belirtileri arasında. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu varsa altındaki neden mutlaka araştırılıp bulunmalı ve uygun tedaviye başlanmalı" diye konuştu.