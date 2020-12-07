Tekrarlayan el egzamalarına dikkat

El egzamasında çoğunlukla kişinin temas ettiği su, sabun, deterjan, dezenfektan, kolonya gibi maddeler veya kişinin mesleği gereği iş yerinde temas etmek zorunda olduğu kimyevî maddelerin rol oynadığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı, “Sürekli tekrarlayan bu durum çoğu zaman bezdirici bir hal alabilir. El egzaması için hekimin önerdiği ilaçların düzenli kullanımı yanında özellikle dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Elleri yıkarken her zaman ılık su kullanın, temizlik yaparken, ellerinizi yıkarken çok sıcak ve soğuk su kullanmayın. Sabun ve deterjan artığı kalmaması için ellerinizi parmak araları da dâhil olmak üzere iyi durulayın. Sabun ve deterjan yüzük altında biriktiği için el egzamanız iyileşene kadar yüzük kullanmayın, egzama sık sık tekrarlıyorsa yüzük takmayı bırakın” dedi.

