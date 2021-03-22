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22 Mart 2021 Pazartesi 07:26:00 - Güncelleme:22 Mart 2021 Pazartesi 07:26:00

Tek öğün beslenme hastalığa davetiye

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Uzman Diyetisyen Eda Balcı, hızlı kilo verebilmek ya da günlük alışkanlık olarak tek öğün beslenmeyi tercih eden kişilere uyarılarda bulundu.

Uzman Diyetisyen Eda Balcı, hızlı kilo verebilmek ya da günlük alışkanlık olarak tek öğün beslenmeyi tercih eden kişilere uyarılarda bulundu. Balcı, bu beslenme biçiminin pek çok rahatsızlığa ve hastalığa davetiye çıkardığını vurgulayarak, "Yeterli enerji alamadıkları için insanlar kendilerini aşırı yorgun hissedebilir, kan şekeri seviyelerinin düşmesiyle halsizlik ve sinirlilik meydana gelebilir" dedi. Tek öğün beslenmede kalori açığı oluştuğu için bu tip beslenenlerde ağırlık kaybının doğal olarak görüldüğünü belirten uzman diyetisyen, diyetin ağırlık kaybı üzerine yapılan çalışmalarda olumlu etkisinin olduğu fakat vücut yağının geri toplanması gibi pek çok risk konusunda da dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyardı.

Etiketler : beslenme diyet tek öğün
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