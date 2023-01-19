Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, teknolojinin gelişimiyle özellikle göz hastalıklarında kullanılan lazer tedavi sistemlerinin çok daha başarılı hale geldiğini belirterek, "Kornea kalınlığı ince olan hastaları eskiden uygun bir cerrahi ile tedavi edemiyorduk. Artık yeni 'No Touch' sistemleriyle çok daha başarılı bir şekilde tedavi edebilir olduk" dedi. Göz kırma kusurlarında en önemli kısmın hastanın öyküsü olduğunu kaydeden Op. Dr. Özpınar, "Aslında cerrahi muayene çok kısa sürer. Lazerde ilk baktığımız nokta göz yapısının lazere uygun olup olmadığıdır. Lazer cerrahisine uygunluğu olmasa bile refraktif cerrahi seçeneklerini değerlendiririz. Tedavisi olmayan göz kusuru neredeyse yok" şeklinde konuştu.