Tedavide geç kalmak anne-baba olma şansını azaltıyor

Uzmanlar, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin yüzde 80-90'ında bir yılın sonunda normal yollardan gebelik oluşmasına rağmen yüzde 10-15'lik grupta ise ek tedavilere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Kadın Hastalıkları, Doğum ve İnfertilite Uzmanı Doç. Dr. İlay Gözükara, infertilite (kısırlık) sorununun başlıca genetik, çevresel ve bilinmeyen faktörler olarak hem kadını hem de erkeği etkileyen birçok nedeni bulunduğunu söyledi. İnfertilitenin, yüzde 37'sinin kadına ait, yüzde 8'inin erkeğe ait nedenlerden, yüzde 35'inin ise hem kadın hem de erkeğe ait nedenlerden kaynaklandığını ifade eden Doç. Dr. Gözükara, "Yaklaşık yüzde 20'lik bir grupta ise 'Açıklanamayan İnfertilite' olarak tanımlanan nedensiz, yani sebebi bilinmeyen kısırlık durumu mevcuttur" dedi. Doç. Dr. Gözükara, "35 yaş altındaki kadınlarda ilk tüp bebek tedavisi ile hamile kalma şansı yüzde 54,8 (dondurulmuş embriyo transferleri de dahil) iken bu şans 41-42 yaşındaki kadınlarda yüzde 14,9'dan azdır. Ancak yeni tüp bebek denemeleri ile gebelik şansı göreceli artarak devam ettiğinden 3. tüp bebek denemesi sonrasında, özellikle genç çiftlerin yaklaşık yüzde 80'i gebe kalmaktadır" dedi.

