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16 Mayıs 2021 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2021 Pazar 09:00:00

TAZE BAKLA KORONADAN KORUYOR Susam yağıyla pişince etkisi artıyor

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Şimdi taze baklanın tam zamanı. Bahar ayının lezzetli bu sebzesi karbonhidrat, protein, potasyum ve lif içeriğiyle bağışıklığı güçlendirerek koronavirüsten korunmamızı sağlayabilir.

Kendine has aromasıyla bahar sofralarının sağlık deposu bakla, Kovid-19'dan korunmada büyük öneme sahip olan bağışıklık sistemini desteklemesiyle de öne çıkıyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can, "Mevsim geçişinin olduğu şu günlerde başta koronavirüs olmak üzere diğer hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin desteklenmesi çok önemlidir. Bahar ayının yıldız sebzesi olan taze bakla zengin içeriğiyle son derece besleyici bir özelliğe sahip. Susam yağı ile pişirdiğiniz de besleyiciliğini daha da artıyor. 100 gram baklada 8.2 gram karbonhidrat, 4.64 gram protein, 1.63 gram lif bulunmaktadır. Bununla birlikte sodyum potasyum, folik asit, C vitamini içeriği açısından zengindir" diyor. Can, "Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bu aylarda, içerdiği linoleik asit ile virüsün hücre zarı yapısını bozarak, bu sayede vücudun virüs ile savaşmasında katkı sağlıyor. Baklayı susam yağı ile pişirdiğiniz de besleyiciliğini daha da arttırmış olursunuz" diye ekliyor.

Kalbi koruyor

Kurubaklagiller familyasından olan bakla kalp dostu olarak bilinir. Yüksek protein ve lif içermesi, kolestrol içermemesi bakımından yüksek kolestrolü olan bireylerce kırmızı ete alternatif olarak tüketilmelidir. Lif içeriği sayesinde vücutta kötü kolestrolü düşürücü etkisi bulunmaktadır. Bunun yanında vegan ve vejetaryenler için kaliteli bir protein kaynağıdır.

Kolon kanseri riskini azaltıyor

Bakla, düzenli tüketildiği zaman içerdiği çözünür lif ile kabızlığa karşı iyi bir alternatiftir. Kronik olarak kabızlık yaşayan insanların kolon kanserine yakalanma riski yüksektir. Kurubaklagilller ve sebzeler ile günlük almamız gereken lif miktarını mutlaka tamamlamalıyız. Ortalama 1 porsiyon bakla; günlük lif ihtiyacının yüzde 36'sını karşılayabilir. Yeterli lif tüketimi ile kolon kanseri görülme riskini azaltmak mümkün. Mevsiminde haftada 2 gün bakla tüketmekte fayda var. Ancak huzursuz bağırsak sendromu (irritabl bağırsak sendromu) olan hastalarda gaz yapabileceği için bakladan kaçınması önerilir.

Zayıflama çabasına destek sağlıyor

Bakla zengin lif ve protein oranına sahiptir. Düşük kalorili olup aynı zamanda tok tutan bir besindir. Öğünde tüketildiğinde tokluk hissi uzun olacağından günlük kalori alımını azaltabilir. Diğer baklagiller gibi zayıflama diyetinde mevsimindeyken muhakkak yer verilmelidir.

Parkinsonun ilerlemesini azaltıyor

Yapılan bilimsel çalışmalara göre; bakla levedopa açısından zengin olan bir baklagildir. Levedopa vücutta dopamin adlı bir nörotransmittere dönüştürülür. Parkinson hastalarının tedavisinde dopamin kullanılmaktadır. Literatüre göre; zengin dopamin içeriği olan bakla düzenli tüketildiğinde hastalığın ilerlemesinin yavaşlamasına yardımcı olabiliyor. Ancak ilaç ilaç tedavisi gören bireyler mutlaka doktor kontrolü eşliğinde tüketmelidir.

Dikkat! Bu hastalığınız varsa bakla yemeyin!

Baklanın faydalarına karşın bazı kişilerin bakladan uzak durması gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can "Halk arasında bakla zehirlenmesi, tıp litaretüründe ise favizm olarak bilenen bu rahatsızlık Ege, Akdeniz'de ve Afrika'da halkın yaklaşık yüzde 20'sinde olduğu tahmin edilen G6PD (glikoz 6 fosfat denidrogenaz) enzim eksikliği olan kişilerde görülmektedir. Talesemi ile paralel görülen bir rahatsızlık olduğu için de bu hastaların bakla tüketmemeleri önerilmektedir. Özellikle bebeklerde bu enzim eksikliği henüz bilinmiyorsa gebelere ve bebeklere bakla tüketimi önerilmemelidir" diyor.

Etiketler : bakla teze bakla susam yağı korona
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