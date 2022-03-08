Tavuğun derisini tüketmeyin!

Şişmanlık ilerleyen dönemlerde karaciğer yağlanması, hipertansiyon, diyabet ve bazı kanser türlerine neden olmaktadır. Çocuklarda da obezitenin görülme sıklığı artmaktadır. Prof. Dr. Vedat Göral, ''En büyük nedenler arasında hareketsizlik, aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları, eğitim düzeyi, sosyo - kültürel etmenler, gelir durumunun iyi olması, hormonal ve metabolik sebepleri sayabiliriz. Aşırı kalorili gıdalarla beslenme, fast food, asitli içecekler ve hazır meyve sularının çok tüketilmesi, aşırı ekmek, pirinç, buğday ürünleri, pasta, unlu mamuller, çikolata, yağlı ve şekerli gıdalar, aşırı şeker ve meyve tüketmek obeziteye kesinlikle neden olmaktadır. Öte yandan genetik etmenler, ailece aşırı kalorili gıdalarla beslenme, psikolojik sorunlar, alkol tüketimi ve bazı ilaçlarda kilo artışına yani obeziteye neden olabilir" dedi. Prof. Dr. Vedat Göral "Yetişkinler günde en az 5 bin adım atmalıdır. Çayı şekersiz içmeli, yoğurtun kaymağı ve tavuğun derisi gibi yağlı, enerjisi yüksek gıdalardan uzak durulmalıdır. Kahve mümkünse sade ve şekersiz olarak tüketilmelidir. Akşam az yemek yemeli, yatmadan en az 4 saat önce yemeği kesmeliyiz. Eğer obezite tablosu diyet ve egzersize rağmen düzelmezse, obezitenin yapacağı tehlikeli yan etkilerden korunmak için ilaç tedavisi, mide botoksu ve mideye balon uygulaması yapılmalıdır" diye konuştu.

