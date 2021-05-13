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13 Mayıs 2021 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2021 Perşembe 10:00:00

TATLIYI ABARTMAYIN, DİNLENEN BEDENİ YORMAYIN

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Bayramda bolca tüketilen yüksek karbonhidrat içeriğine sahip tatlılar sindirim sistemi problemlerine yol açabiliyor, kan şekeri kontrolünü bozabiliyor.

Bu nedenle tatlıları akşam yemeği sonrası geç saatlere bırakmamalı, küçük porsiyonlar halinde tüketmeli ve günde bir porsiyonu aşmamalısınız. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Kapanma sürecinde yaşanan hareketsizliğe kontrolsüz tatlı tüketimi eklenmemeli" dedi. Dengeli ve kararında tuz ve şeker tüketiminin genel vücut sağlığına ve böbreklere olan etkisine sıklıkla vurgu yapan Timur Erk, "Aşırı şeker ve tuz tüketiminin nelere yol açacağı sıklıkla üzerinde durduğumuz konular. Fakat kişilerin yanlış beslenme alışkanlıkları sağlık sorunlarına davetiye çıkarmaya devam ediyor. Kültürümüzde ve zengin mutfağımızda ağız tadı için her zaman bir alternatif var. Şerbetli ve hamur işi tatlılar yerine uygun miktarda sütlü tatlılar, meyve suyu veya soğuk meşrubat yerine su tüketimini keyifli hale getirecek karanfil, limon, nane gibi tatlarla suya aroma katılması gibi kolay uygulanabilir yöntemler her zaman ön planda olmalı" diye uyardı. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk sözlerini şöyle sürdürdü: "Kısıtlı hareketle evlerde geçirilecek bir bayram, şüphesiz kontrolsüz beslenmeyi de beraberinde getirecektir. Bu gibi durumlarda tercihiniz her zaman porsiyon kontrolü ve hafif beslenmeden yana olmalıdır. Unutmayalım ki karşı karşıya kalınan hastalıkların önemli bir kısmı beslenme hatalarından kaynaklanıyor."

Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın da, "Ramazan boyunca kısıtlı bir zaman diliminde, düzenli şekilde beslenilmesine alışan vücudumuzu bayramda da çok zorlamamak gerekir. Bayramda aşırı şeker ve tuz içeren, yüksek kalorili yiyecekleri bir anda ve çok fazla tüketmek kan şekerimizde dalgalanmalara ve tansiyon problemlerine neden olabilir. Bunun önüne geçmek için Ramazan Bayramı'nda da sağlıklı beslenmek, sağlıklı bir beden için en önemli koşuldur.

Etiketler : ramazan bayram tatlı gökçen efe aydın diyet sağlıklı beslenme
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