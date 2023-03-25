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25 Mart 2023 Cumartesi 07:21:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 07:21:00

Tatlı yerine kuruyemiş yiyin

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Ramazan ayıyla birlikte uzun saatler aç kalındığını, beslenme düzeninin oldukça değişmesiyle birlikte dengeli beslenmenin çok daha büyük önem taşıdığını belirten Diyetisyen Emine Ayvaz, "Oruç tutan kişiler, mutlaka fazla yağ alımına sebep olacak yöntemlerden uzak durmalı" dedi.

Ramazan ayıyla birlikte uzun saatler aç kalındığını, beslenme düzeninin oldukça değişmesiyle birlikte dengeli beslenmenin çok daha büyük önem taşıdığını belirten Diyetisyen Emine Ayvaz, "Oruç tutan kişiler, mutlaka fazla yağ alımına sebep olacak yöntemlerden uzak durmalı" dedi. Ayvaz "İftarda boş mideyi birden doldurmak tansiyon ve şeker yükselmelerine, mide barsak rahatsızlıklarına sebep olduğu için iftarla sahur arasına bir ara öğün eklemeyi alışkanlık haline getirelim. Yemekten sonra yükselen kan şekerimiz bizde tatlı yeme isteği uyandırabilir. Tam bu esnada şerbetli, çikolatalı tatlılar yerine meyveli, kuruyemişli ara öğünleri tercih etmek en doğru karar olacaktır. Meyve üzerine eklenecek bir tatlı kaşığı çiğ tahin tatlı krizinizi düzgün bir şekilde bastırır" dedi.

Etiketler : Tatlı yerine kuruyemiş yiyin Oruç tutan kişiler Diyetisyen Emine Ayvaz

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