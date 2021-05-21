Tatlı yediğiniz gün bunları tüketmeyin!

Pandemi sürecinin yol açtığı stres, endişe ve kaygı tatlı tüketiminde artışa neden oldu. Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase "Pandemi sürecinden dolayı hareketlerimiz de kısıtlı olduğu için yediğimiz tatlıları yeterince yakamıyoruz. Dolayısıyla bu süreçte kilo artışı, diyabet gibi kronik hastalık risklerinin artışı kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle tatlı tüketirken mutlaka bazı kurallara dikkat etmemiz, özellikle şekerli ve şerbetli, yağda kızaran tatlılardan uzak durmamız gerekiyor" dedi. Roksi Menase, "Karbonhidrat kaynağı olan tatlıları yediğiniz zamanlarda farklı karbonhidrat türlerini eleyerek vücudunuza aldığınız yükü azaltabilirsiniz. Örneğin; tatlı yediğiniz akşamlarda taze ya da kuru meyve tüketmeyin. Ayrıca, tatlı tüketeceğinizi bildiğiniz öğünlerde ana yemeğinizin yanındaki diğer karbonhidratlardan ekmek, makarna, pilav, börek türevlerini miktarca azaltarak öğününüzü dengeleyebilirsiniz" diye uyardı.

