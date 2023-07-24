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24 Temmuz 2023 Pazartesi 07:15:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 07:15:00

Tatil öncesi çocuğunuzun sağlığını düşünün

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Yaz aylarında ısınan havanın etkisiyle çocuklar dışarıda daha fazla zaman geçirmekte ve artan sıcaklık sebebiyle olumsuz etkilenebilmektedir.

Yaz aylarında ısınan havanın etkisiyle çocuklar dışarıda daha fazla zaman geçirmekte ve artan sıcaklık sebebiyle olumsuz etkilenebilmektedir. Özellikle güneş çarpması ve yanıklar, isilik, pişik, havuz ve deniz hijyeninin kötü olmasından kaynaklanan idrar yolu enfeksiyonları, konjonktivit adı verilen göz iltihaplanmaları, dış kulak yolu iltihaplanmaları, ishaller, besin zehirlenmeleri, seyahatler sebebiyle ateşlenmeler, böcek ve sinek sokmaları, düşme ve çarpmaya bağlı yaralanmalar sık görülmektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cansu Yılmaz, tatile çıkmadan önce çocukların sağlığı için bazı önlemler alınması gerektiğini söyledi. Yılmaz, "D vitamini eksikliğinde haftada en az 2 kez saat 10.00 ile 16.00 arasında yüz ve kolların güneş koruyucu sürülmeden 10-15 dakika direkt (arada cam, tül olmadan) gün ışığına maruz bırakılması önerilir. Fakat yaz mevsiminde güneşin dik açı ile geldiği bu saatlerde daha dikkatli olunmalıdır. Yaz mevsiminde güneşin dik geldiği 11.00-15.00 saatler arasında direk güneşe maruziyet olmamalıdır. Çocuklar için dışarı güneşe çıkmadan yarım saat önce koruma faktörü (SPF) 50 olan güneş kremi kullanılmalı, mümkün olduğunca açık renk şapka şemsiye ve gölge alanlar tercih edilmelidir. Çocuklara açık renkli ter çeken pamuklu kıyafetler giydirilmelidir. Çocukların havuz veya deniz oyunları 20 dakikadan uzun sürmemelidir. Aşırı sıcaklarda ka ybedilen sıvının yerine konulabilmesi için bol sıvı verilmelidir" dedi.

Etiketler : Tatil öncesi D vitamini eksikliği havuz ve deniz hijyeni
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