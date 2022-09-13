VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Avrupa'yı kıskandıracak doğalgaz hamlesi
Sporseverler yeni sezonda da Tivibu'da! Futbol, basketbol, voleybol, tenis, F1
"Akıllı olun, tarihi tekrarlatmayın"
Yunanistan'a kalkan oldu
Putin'den Batı'ya sert mesaj: Bu kış donmuş olacaklar
Tekin aday, 5 rakibi var
Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
Doktorlar hastanede
Benim için çalışmak ibadet
Şimdi okullu olduk
Tatil dönüşü sendromu 2 haftadan uzun sürmemeli
Kas ağrıları ciddi bir hastalığın habercisi olabilir
Sonbahar alerjisiyle başa çıkmanın yolları
Meme kanseri sonrası ‘fil hastalığı' gelişebilir
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 13 Eylül
Kirli pazarlık deşifre oldu
Azerbaycan duyurdu: Ermenistan ile çatışmalar başladı
Yeni sosyal konut projesinin başvuru şartları açıklandı
Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmak istememesi kitaba konu oldu
Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
ABD Donanması: Elimizde UFO görüntüleri var
FETÖ üyesi, Trabzon Havalimanı'nda ülkeye giriş yaparken yakalandı
Adnan Oktar davası yarına ertelendi
MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi!
13 Eylül 2022 Salı 09:30:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 09:30:00

Tatil dönüşü sendromu 2 haftadan uzun sürmemeli

ABONE OL

Tatil dönüşü yaşanan keyifsizlik ve işe adapte olamama duruma iki haftadan uzun sürerse dikkat! Sendromun baş ağrısı, odaklanma güçlüğü, uyku sorunları gibi sağlık sorunları yapması ise normal.

Tatil dönüşü yaşanan keyifsizlik ve işe adapte olamama duruma iki haftadan uzun sürerse dikkat! Sendromun baş ağrısı, odaklanma güçlüğü, uyku sorunları gibi sağlık sorunları yapması ise normal.

Tatil dönüşü sendromunun, tatil yaşantımızdan iş hayatına geçiş sürecinde yaşanan bir durum olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Gözdenur Kınalı, "Kişi tatilden iş ortamına döndüğü zaman uyumu hemen gerçekleşmeyebilir ki bu durumda doğaldır. Bu süreç zarfında tatil döneminin bitmiş olmasına üzülme, keyifsizlik hâli, yarım kalmış gibi hissetme, enerjisizlik, yaptığı işlerden zevk alamama ve yapma isteğinin azalması gibi belirtiler görülebilir" dedi. Kınalı, tatil dönüş sendromundan kurtulmak için 5 öneride bulundu. İş hayatının genel hatlarıyla yorucu ve yeri geldiğinde inişi-çıkışı bol bir düzene sahip olduğunu söyleyen Uzm. Klinik. Psk. Gözdenur Kınalı, "Ara ara kendimizi o keşmekeş arasında bir süreliğine iş hayatından uzak bir şekilde olmanın hayalini kurmuşuzdur ki aslına bakarsanız bu da bir tür ihtiyaçtır. İşte tatil dönüşü sendromu tam da bu ihtiyacını hissettiğimiz tatil yaşantımızdan iş hayatına geçiş sürecinde yaşanan bir durumdur. Bu açıdan bunun bir tür uyum sorunu olduğu söylenebilir. Doğal olanı tatil süresine de bağlı olarak bu sürecin en fazla 1-2 hafta içinde sona ermesi olup 2 haftadan uzun sürüyorsa veya bu durum kişiyi çeşitli açılardan rahatsız edecek duruma gelmişse bir sorun olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.

ZEVK ALAMAMA NEDENİ

Tatil dönüşü sendromunun birey üzerindeki etkilerine değinen Uzm. Klinik. Psk. Gözdenur Kınalı, "Tatil dönüş sendromu kapsamında bireyde çıkan belirtiler iş motivasyonunu etkileyebileceği gibi uzun vadede iş verimi de düşürebilir. Ek olarak, özellikle tatil dönüşü sendromu süresince baş ağrısı, odaklanma güçlüğü, uyku sorunları gibi sağlık sorunları görülebilir" şeklinde konuştu. Tatil dönüşü sendromunun belirtilerinden bahseden Uzm. Klinik. Psk. Kınalı, şu bilgileri paylaştı: "Belirtilerin depresyonu andırdığı söyleyebilmek olasıdır. Kişi tatilden iş ortamına döndüğü zaman uyumu hemen gerçekleşmeyebilir ki bu durumda doğaldır. Bu süreç zarfında tatil döneminin bitmiş olmasına üzülme, keyifsizlik hâli, yarım kalmış gibi hissetme, enerjisizlik, yaptığı işlerden zevk alamama ve yapma isteğinin azalması gibi belirtiler görülebilir."

UYUM SÜRECİNİ ZORLAŞTIRABİLİR

Tatil dönüşü sendromunun çocuklarda okul süreci başladığı zaman, yetişkin bireylerde ise işe başlama sürecinde görülebileceğinin altını çizen Uzm. Klinik. Psk. Kınalı, "Tatile dönüşü iş-okul hayatına uyumu bazı bireysel ve çevresel faktörler zorlaştırabilir. Algılanan iş ya da ders yükü ve niteliği, kişinin stresle baş etme becerilerinin yeterlilik durumu, iş-okul ortamının nitelikleri, amirin-öğretmenin tutumu, tatilin süresi ve nasıl geçtiği tatil dönüşü uyumu etkileyebilecek faktörlerden sayılabilir. Eğer ki iş-okul yaşamı kişi için tatmin edici değilse ve kişinin stresle veya bağlam içinde oluşan olumsuz duygularla baş etme stratejileri yetersiz kalıyorsa tatil dönüşü sendromunun kişinin rutinlerini yürütme noktasında zora sokacak raddeye getirmesinin yolunu açabilir" ifadelerini kullandı.

5 ADIMDA ATLATMAK MÜMKÜN

Kınalı, tatil sendromunu yenmenin yollarını şu şekilde sıraladı:

İşe başlamada mümkünse 1-2 gün iş temposu düşürülerek çalışılabilir.

Tatilin son gününden ziyade izin bitiminden 1-2 gün önce eve dönülmesi uyumu kolaylaştırabilir

Ev, iş, sosyal yaşam rutinlerinizi iş temposunun yarattığı rahatsızlıkla baş edebilecek şekilde revize edebilirsiniz. Yaşamınız içerisine egzersizi, mini gezintileri, vb. entegre edebilirsiniz

Tatil dönüşünde bir sonraki tatilinizin planını yapmak ve tatile "ödül" gözüyle bakmak çalışma hayatına geçiş sürecini daha kolay atlatmanızı sağlayabileceği gibi motivasyonunuzu da artırabilir

Uyum sürecinde uyku ve beslenme düzenine dikkat edilmelidir.

Etiketler : TATİL DÖNÜŞÜ SENDROMU 2 hafta aş ağrısı odaklanma güçlüğü
Polisiye dönüş

Polisiye dönüş
‘Kim der 79 yaşında'

‘Kim der 79 yaşında'
Manisa çıkarması

Manisa çıkarması
Golf severler sahnede

Golf severler sahnede
Aksiyonlu proje

Aksiyonlu proje
‘Senden Daha Güzel' hüsranı

‘Senden Daha Güzel' hüsranı
Ümitler boşa çıkmadı

Ümitler boşa çıkmadı
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Evler ayrıldı

Evler ayrıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes