Tarama testleri düzenli yapılmalı

Her yıl 10 binden fazla kadına jinekolojik kanser teşhisi konuluyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazife Kartal Kara, jinekolojik kanserlerin sıklıkla 30 yaş üstü kadınların hastalığı olduğuna dikkat çekerek, hiçbir şikayet olmasa dahi yılda bir kez jinekolojik muayenenin gerekli olduğunu söyledi. Dr. Kara, jinekolojik kanserlerin kanama, pelvis veya karın bölgesinde ağrı, tuvalet ihtiyacında değişiklik gibi farklı belirtiler gösterdiğini belirterek, "Vulva, vajen kanseri sıklıkla 30 yaş üstü kadınların hastalığıdır. Neredeyse tamamında sebep HPV'dir. Risk faktörlerinin başlıcaları HPV enfeksiyonu, sigara, birden fazla cinsel partnere sahip olmak, genç yaşta ilk cinsel ilişki, diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara sahip olmak, zayıf bağışıklık sistemidir" dedi. Tarama için kullanılan smear ve HPV testlerinin bulunduğunu hatırlatan Dr. Kara, "21-30 yaş arası yılda bir smear, 30-65 yaş arası ise yılda bir smear ve 3-5 yılda bir HPV testi ile tarama yapılmalı. Bu testler tanı değil tarama amacıyla kullanılır. Anormal sonuçlar ileri tetkik gerektiğini gösterir" diye konuştu.