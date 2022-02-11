VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kılıç kaburgama saplandı
ABD'de dikkat çeken buluşma!
Çarpıcı Ukrayna çıkışı
'Uzun masa'nın sırrı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun provokasyonu İBB'yi paniğe sevk etti!
F-15 jetleri için onay çıktı
Hablemitoğlu suikastının şifreleri
Elon Musk'ın evlat acısı ortaya çıktı
Aşırı soğuk hava tüm yurdu etkileyecek!
Duygusal travmalar saçkırana neden olabilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 11 Şubat
Uyku bozukluğu kanser riskini artırıyor
Çocukta ateş pek çok hastalığın habercisi olabilir
Tansiyonunuz yükselirse libidonuz düşebilir
Sigara bırakmak isteyenlere nikotin alternatifi; Patlıcan
ABD Çin'i Rusya'yı gerginliği azaltmaya teşvik etmeye çağırdı
Fahrettin Altun: Başkan Erdoğan mesaisine bugün başlayacak
MSB'den nostaljik paylaşım
Bakan Özer: Öğretmen sayısı 500 binlerden 1,2 milyon civarına geldi
Eşi 'Sahile gezmeye gidiyorum' dedi, çocuklarını alıp evden kaçtı
Başkan Erdoğan, vefatının 104. yılında Sultan 2. Abdülhamid Han'ı andı
Başkan Erdoğan'dan, 'geçmiş olsun' video mesajına teşekkür
Biden: Enflasyona karşı elimizdeki her aracı kullanıyoruz
2 ilde eğitime kar engeli
11 Şubat 2022 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 08:00:00

Tansiyonunuz yükselirse libidonuz düşebilir

ABONE OL

Yüksek tansiyon (hipertansiyon), kadınlarda düşük libidoya ve erkeklerde erektil disfonksiyona neden oluyor.

Yüksek tansiyon (hipertansiyon), kadınlarda düşük libidoya ve erkeklerde erektil disfonksiyona neden oluyor. Bilinenin aksine libidonuzu düşüren tansiyon ilaçları değil, yüksek tansiyonun ta kendisi. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, "Bilimsel bulgular, yüksek tansiyonu olan kadınların, normal tansiyonu olan kadınlara kıyasla cinsel işlev bozukluğu yaşama olasılığının iki kat daha fazla olduğunu bildirirken; ilerleyen yaş ve ne kadar süredir hipertansiyondan muzdarip oldukları, kadınlarda cinsel işlev bozukluğu riskini daha da artırıyor. Kadın cinsel işlev bozukluğu hastaları ve partnerlerinin yaşam kalitesini büyük ölçüde etkilediğinden, hipertansif kadınlarda kadın cinsel işlev bozukluğunu uygun şekilde tanımak ve yönetmek büyük önem taşıyor" dedi. Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hipertansiyonu olan erkeklerin, normal kan basıncına sahip erkeklere kıyasla, penil kan akışında bozulma ve erektil disfonksiyona sahip olma olasılığı neredeyse iki kat daha fazladır, bu da kalp hastalığı ve ölüm riskini artırır."

Etiketler : Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem hipertansiyon erektil disfonksiyon
Konserde iş kazası

Konserde iş kazası
Yetenek avına çıkıyor

Yetenek avına çıkıyor
Eğlence bir maskedir

Eğlence bir maskedir
Sayenizde hayata döndüm

Sayenizde hayata döndüm
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Çocuklara Özel Müzayede

Çocuklara Özel Müzayede
Aşka geldi

Aşka geldi
Aile yemeği

Aile yemeği
O artık hepimizin babası

O artık hepimizin babası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER