Tansiyonunuz yükselirse libidonuz düşebilir

Yüksek tansiyon (hipertansiyon), kadınlarda düşük libidoya ve erkeklerde erektil disfonksiyona neden oluyor. Bilinenin aksine libidonuzu düşüren tansiyon ilaçları değil, yüksek tansiyonun ta kendisi. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, "Bilimsel bulgular, yüksek tansiyonu olan kadınların, normal tansiyonu olan kadınlara kıyasla cinsel işlev bozukluğu yaşama olasılığının iki kat daha fazla olduğunu bildirirken; ilerleyen yaş ve ne kadar süredir hipertansiyondan muzdarip oldukları, kadınlarda cinsel işlev bozukluğu riskini daha da artırıyor. Kadın cinsel işlev bozukluğu hastaları ve partnerlerinin yaşam kalitesini büyük ölçüde etkilediğinden, hipertansif kadınlarda kadın cinsel işlev bozukluğunu uygun şekilde tanımak ve yönetmek büyük önem taşıyor" dedi. Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hipertansiyonu olan erkeklerin, normal kan basıncına sahip erkeklere kıyasla, penil kan akışında bozulma ve erektil disfonksiyona sahip olma olasılığı neredeyse iki kat daha fazladır, bu da kalp hastalığı ve ölüm riskini artırır."

