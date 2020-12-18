Tansiyonun ilacı ormangülü

Yaprağı, su ve zeytinyağıyla kaynatılır, ardından süzülür. Elde edilen yağla, romatizma ve soğuk algınlığından ötürü ağrıyan noktalara masaj yapılır. Yaprağı kaynatılıp kaşınan el ve ayaklara pansuman yapıldığında o şikayetleri ortadan kaldırır. Ormangülü balından düzenli olarak her gün bir çay kaşığı yenilirse tansiyonu düşürür.

