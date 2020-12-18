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18 Aralık 2020 Cuma 06:13:00 - Güncelleme:18 Aralık 2020 Cuma 17:01:00

Tansiyonun ilacı ormangülü

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Komar adıyla da bilinen 'ormangülü' bitkisi, içeriğindeki uçucu yağ, tanen, elikolin, arbutin sayesinde ağrı kesici özellik taşıyor.

Yaprağı, su ve zeytinyağıyla kaynatılır, ardından süzülür. Elde edilen yağla, romatizma ve soğuk algınlığından ötürü ağrıyan noktalara masaj yapılır. Yaprağı kaynatılıp kaşınan el ve ayaklara pansuman yapıldığında o şikayetleri ortadan kaldırır. Ormangülü balından düzenli olarak her gün bir çay kaşığı yenilirse tansiyonu düşürür. 

Etiketler : komar ormangülü tansiyon ağrı kesici
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