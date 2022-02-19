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19 Şubat 2022 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 10:00:00

Tansiyonu olanlara ‘ağrı kesici' uyarısı

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Asetaminofen veya çoğunlukla bilinen adıyla parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesidir.

Asetaminofen veya çoğunlukla bilinen adıyla parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesidir. İskoçyalı bilim insanları, yaptıkları bilimsel araştırmayla yüksek tansiyonu olan kişilerin uzun süreli parasetamol içeren ilaç kullanmaları halinde kalp krizi ve felç riskinin yükseldiğini açıkladı. Edinburgh Üniversitesi'nden bilim insanları hipertansiyonu olan bireylerde asetaminofen'in (parasetamol) kan basıncı üzerindeki etkilerini inceleyerek uzun süreli kullanımı halinde kalp krizi ve felç riskinin yükselttiğini tespit etti. Günde yaklaşık 4 g düzenli asetaminofen kullanımı veya sekiz standart tablet, kalp hastalığı veya felç riskini yaklaşık yüzde 20 oranında artırma riski olduğu ifade edildi. Bilim insanları, kısa süreli kullanımların herhangi bir sorun yaratmayacağını vurguladı.

Etiketler : tansiyon ağrı kesici ateş düşürücü
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