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30 Kasım 2021 Salı 08:00:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 08:00:00

Tansiyonu olan pancar yesin

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Turşusu, şalgamı, çorbası, salatası, yemeği yapılan pancar, adeta şifa deposu! Bu besin, içeriğindeki nitratlar sayesinde kan damarlarının genişlemesine katkıda bulunarak kan akımını artırıyor. Bu sayede kan basıncının düşmesinde etkili oluyor.

Turşusu, şalgamı, çorbası, salatası, yemeği yapılan pancar, adeta şifa deposu! Bu besin, içeriğindeki nitratlar sayesinde kan damarlarının genişlemesine katkıda bulunarak kan akımını artırıyor. Bu sayede kan basıncının düşmesinde etkili oluyor.

Canlı kırmızı rengiyle gözümüze, pek çok faydasıyla da sağlığımıza hitap eden pancarın yeşil yaprakları demir, A ve C vitamininden oldukça zengin. Yumru ve kök kısmı da folik asit, manganez, potasyum ve posa kaynağı. Pancar, ona kırmızı rengini veren betalain adlı fitonutrientler sayesinde güçlü bir antioksidan ve antimikrobiyal bir kaynak aynı zamanda. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, "Kalp krizi, felç, beyin kanaması ve kalp yetmezliği gibi hastalıkların gelişmesindeki en temel neden, yüksek tansiyon oluyor. Yüksek tansiyon ayrıca pek çok hastalık için ciddi bir risk faktörü. Pancar içeriğindeki nitratlar sayesinde kan damarlarının genişlemesine katkıda bulunarak kan akımını artırıyor. Bu sayede kan basıncının düşmesinde etkili oluyor" diye ekliyor.

Kilo vermeye yardımcı oluyor

Pancar lif içeriği yüksek bir besin olduğu için tokluk hissini artırıyor, mideyi daha geç terk ediyor. Böylece kilo vermeye katkıda bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, "Pancar ayrıca düşük yağ oranı ve düşük kalorisiyle de zayıflama diyetlerinde kullanılmaya uygun bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor" diyor.

Bağışıklık sistemini destekliyor

Pancar bileşenleri, özellikle de pancara kırmızı rengini veren betalain pigmentleri, güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar (iltihap giderici) etki gösteriyorlar. Pancar içeriğindeki zengin C vitaminiyle bağışıklık sisteminin güçlenmesinde de oldukça etkili oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, "Bu sayede kış mevsiminde sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklara karşı vücudun direnci artırıyor ve birçok hastalığın gelişmesi önlenebiliyor" diyor.

Bağırsak hareketlerini düzenliyor

Pancar yüksek posa içeriğiyle bağırsak hareketlerini de düzenliyor. Bu etkisiyle gaz, şişkinlik, kabızlık ve hazımsızlık gibi sorunların önüne geçiyor. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde özellikle kabızlık probleminin çözümüne katkıda bulunuyor.

Kansere karşı etkili oluyor

Kırmızı pancar, içeriğindeki betalain antioksidan özelliği sayesinde serbest radikaller ve kanserli hücrelerle savaşıyor. Pancara kırmızı rengini veren bu pigment, ilaçların vücutta bıraktığı toksinlerin yok edilmesinde ve tümörün büyümesini önlemede etkili oluyor.

DOLAPTA 7 GÜNDEN FAZLA BEKLETMEYİN

· Pişirme süresi uzadıkça pancarın içeriğindeki betalainler besin değerlerini kaybediyorlar. Bu nedenle çiğ veya az pişmiş hali, pişmiş haline kıyasla vücut için daha yararlı oluyor. Besin değerini yitirmemesi ve faydasının artması için kırmızı pancarı buharda 15 dakikadan daha az, fırında da bir saati geçmeyecek şekilde pişirmeniz en doğrusu olacaktır.

· Pancar doğrandıktan sonra bir süre bekletildiğinde havadaki oksijenle temasta bulunduğu için oksitleniyor ve besin değerlerini kaybetmeye başlıyor. Bu nedenle yemeden hemen önce doğrayıp tüketmeyi alışkanlık haline getirin.

· Pancarı buzdolabında çiğ halde 7 gün, pişmiş halde 3 günden fazla saklamayın. Sebzeler dalından koparıldığı andan itibaren süre geçtikçe besin değerlerini kaybediyorlar. Dolayısıyla ne kadar taze ise o kadar faydalı oluyorlar.

· Tazeliğini koruyabilmesi için buzdolabınızın ayarı +4°C civarında olsun.

· Pancarı kızartma şeklinde tüketmektense; pancar suyu ve pancar turşusu gibi fermente şeklinde yerseniz, bağırsak sağlığınız için daha faydalı olacaktır.

· Pancar içeriğinde yer alan basit şekerler nedeniyle kan şekerini etkileyebiliyor. Ancak glisemik yükü yüksek olmadığı için diyabet sorununuz varsa kontrollü bir şekilde tüketebilirsiniz. Ayrıca aşırı tüketimi veya tansiyon ilacıyla beraber alımı kan basıncının hızla düşmesine neden oluyor. Pancarın özellikle oksalattan zengin olan yeşil yaprakları, böbreklerde taş oluşumunu tetikleyebiliyor. Böbrek taşı sorununuz varsa, pancarı mutlaka kontrollü tüketin.

Etiketler : A ve C vitamini Pancarı pancar suyu ve pancar turşusu
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