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23 Ekim 2021 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:23 Ekim 2021 Cumartesi 08:30:00

Tansiyonu düşürmek elimizde

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Beslenme alışkanlıkları ve stresin tansiyon değerleri üzerinde büyük etkisi olduğunu söyleyen uzmanlar uyarıyor: "Tuzlu ve işlenmiş gıdalardan uzak durun, sebze ağırlıklı beslenin ve hareket edin."

Türkiye'de yetişkin her 3 kişiden 1'inde görülen hipertansiyon; boyun damarlarının kireçlenmesine ve beyindeki kılcal damarların çatlamasına dolayısıyla felç, beyin kanaması, kalp krizi gibi birçok rahatsızlığa neden olabiliyor. Özellikle son yıllarda büyük şehirlerde yaşayan kişileri etkisi altına alan bu rahatsızlığın önemli nedenlerinden birinin de stres olduğunu belirten Dr. Koray Akay, "Yüksek tansiyon aslında kronik (devamlı) bir biçimde kan basıncının yüksek olma durumuna verilen isimdir. Normal tansiyon değeri için büyük tansiyon (Sistolik)120- 110 mmHg, küçük tansiyon (Diyastolik)80-70 mmHg olmalıdır. Bunun üzerindeki değerler yüksek tansiyon, altındaki değerler ise düşük tansiyon olarak değerlendirilir" diyor. Genç nüfus olarak gösterilen 30 yaş altında dahi yüzde 12 oranında hipertansiyon rahatsızlığının görüldüğünü belirten Dr. Koray Akay, hipertansiyonun belirtilerinin; baş dönmesi, baş ağrısı, kalp ağrısı, kulak çınlaması ve burun kanaması olduğunu söylüyor.

HAMUR İŞİNİ HAYATINIZDAN ÇIKARTIN

Kadınlarda erkeklerden daha sık görülen hipertansiyona birçok etken sebep olur. Bunlardan bazıları; beslenme şekli, obezite, hormonal bozukluklar, çeşitli kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları ve strestir.

"Hipertansiyondan korunmak için bazı önlemler almak gerekir" diyen Dr. Koray Akay, bunlardan en önemlilerini şöyle sıraladı: "Egzersiz, kilo verme, diyet, sigarayı bırakma, tuzdan ve tuzlu gıdalardan kaçınma, sebze ve meyve yeme alışkanlığını arttırma, stresten uzak durma, yağlı ve yağda kızartılmış besinler, hamur işleri, hamur tatlıları, et ve etten yapılmış pastırma, sucuk, salam gibi ürünler ile sakatatlardan uzak durma, tansiyonu düşüren sebze yemeklerine ağırlık verme, katı yağlardan uzak durma."

İLK MÜDAHALE NASIL YAPILMALI?

Tansiyonun aniden çıkması durumunda bazı ani ve sonucu ciddi olabilecek rahatsızlıklar meydana gelir. Tansiyon yükselmesi durumunda ilkyardım olarak yapılması gerekenleri Dr. Koray Akay şu sözlerle anlattı: "Böyle durumlarda, hasta yatırılarak sırtına destek koyarak yaklaşık 45 derecelik açı sağlanmalı, sakin bir ortamda dinlendirmelidir. Hastanın kendi doktoru ile konuşarak önerileri doğrultusunda hareket edilmeli ve tansiyon düşmüyorsa ambulans çağrılmalıdır. Hastada eğer bilinç kaybı gelişirse muhakkak hava yolu açık tutularak ambulans ekibinin olay yerine gelmesi beklenmelidir."

Etiketler : tansiyon hipertansiyon felç beyin kanaması kalp krizi sağlık haberleri
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