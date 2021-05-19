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19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:00:00

Tansiyon göz damarlarını tahrip ediyor

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Uzmanlar, hipertansiyonun en çok kalp ve damar sistemini etkilediğini belirtti.

Uzmanlar, hipertansiyonun en çok kalp ve damar sistemini etkilediğini belirtti. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli "Hipertansiyon, en çok kalp ve damar sistemini etkilemektedir. Şayet hipertansiyon kontrol altına alınmadığı zaman başta kalp yetmezliği, kalp krizi, aritmiler olmak üzere hayatı tehdit eden bir dizi komplikasyonlara neden olmaktadır. Yine beyin, bacak ve böbrek damarlarında damar sertliğine neden olarak felçlere, ayaklarda kangren, böbrek yetmezliği gibi birçok komplikasyonlara yine göz damarlarında sıkıntılar nedeniyle de körlüğe yol açmaktadır" şeklinde konuştu.

Etiketler : tansiyon göz sağlığı göz ergün seyfeli
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