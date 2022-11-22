"Kilo verme sürecinin 5 altın kuralı"

Kilo vermek, zorlu bir süreç. Sağlıklı besleniyor, egzersiz yapıyor ancak yine de göbek veya bacaklarınızdaki fazlalıklardan kurtulamıyorsanız, kilo verememenizin asıl nedenini gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Sizi kesin sonuca götürecek önemli adımları Uzman Diyetisyen Tamar Demirçi anlattı.

KENDİNİZE GÜVENİN

Tamar Demirçi'ye göre 1'inci altın kural, kendine güvenmek: "Eğer zayıflamak ve bedeninizdeki fazla yağlardan kurtulmak istiyorsanız, önce bu konuda kendinize güvenecek, başaracağınıza inanacaksınız. Siz kendinize inanıp güvenmezseniz, kimseden destek göremezsiniz."

GERÇEKÇİ HEDEFLER KOYUN

Sürecin ikinci önemli adımı, gerçekçi hedefler bulmak: "Kendinize aslında ulaşamayacağınız, sadece motivasyonunuzu artırmak amacıyla çok büyük hedefler koymayın. Unutmayın; kısa süreli gerçekçi hedefler her zaman sonuca ulaştırır. Önce kısa süreli hedeflerinizi gerçeğe dönüştürmeye bakın. Bunları başardıkça hem mutlu olacak hem de daha büyük hedefler için motivasyon bulacaksınız."

KENDİNİZİ KİMSEYLE KIYASLAMAYIN

Tamar Demirçi, zayıflama sürecinde kendinizi kimseyle kıyaslamamanız gerektiğini de söylüyor: "Her bireyin kilo verme hızı farklıdır. Zayıflama hızını cinsiyet, yaş, metabolik hız gibi farklı faktörler belirler. O nedenle 'Şu kişi bu kadar zamanda zayıfladı, ben neden zayıflayamıyorum' gibi düşüncelerle motivasyonunuzun zedelenmesine izin vermeyin. Kendinizi kimseyle kıyaslamayın. Siz kendi sürecinize odaklanın."

BESLENME PROGRAMINIZI DEĞİŞTİRMEYİN

Demirçi'nin verdiği bilgilere göre 4'üncü altın kural; beslenme programını değiştirmemek: "Diyetisyeniniz size özel bir beslenme programı hazırlar. Eğer sonuca ulaşmaya kararlıysanız, çevreden duyduklarınızla ya da kendi bilgilerinize göre bu programda bir değişiklik yapmayın. Her ne kadar masum gibi görünse de yaptığınız her değişiklik kilo verme sürecinizi olumsuz anlamda etkileyecektir."

MUTLAKA DÜZENLİ SPOR YAPIN

Tamar Demirçi, sporun da bu sürecin olmazsa olmazı olduğunu vurguluyor: "Spor, metabolizmayı hızlandırmak için en etkili yöntem. Kimileri sporu zaman kaybı olarak görüyor, ancak gün içinde yapacağınız 30-40 dakikalık hafif tempolu bir egzersizin bile inanılmaz büyük faydaları var. Zayıflamak istiyorsanız mutlaka günlük rutininize sporu yerleştirin."