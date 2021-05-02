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02 Mayıs 2021 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2021 Pazar 08:00:00

'TAM KAPANMA'DA GÖZÜNÜZÜ DÖRT AÇIN

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Salgın nedeniyle tam kapanma döneminde, yine saatlerce bilgisayar karşısında kalınacağı için gözlerimize her zamankinden fazla dikkat etmemiz şart. Aksi halde kalıcı göz hasarlarına yol açabilir.

Salgın nedeniyle tam kapanma döneminde, yine saatlerce bilgisayar karşısında kalınacağı için gözlerimize her zamankinden fazla dikkat etmemiz şart. Aksi halde kalıcı göz hasarlarına yol açabilir.

Son bir yıldır günlük yaşam alışkanlıklarımızı derinden sarsan ve gerek çocukların gerekse yetişkinlerin hiç olmadığı kadar bilgisayar karşısında saatler geçirmesine neden olan Kovid pandemisi göz hastalıklarının görülme oranını da artırıyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp, "Hepimiz için zorlu geçen bu olağanüstü süreçte göz hastalıkları hayli yaygınlaştı. Tam kapanma döneminde de, yine saatlerce bilgisayar karşısında kalınacağı için gözlerimize her zamankinden fazla dikkat etmemiz şart; aksi halde kalıcı göz hasarlarına yol açabilir" diyor. Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp, pandemide yaygınlaşan göz hastalıklarını anlattı; özellikle tam kapanma döneminde göz sağlığı açısından ihmal edilmemesi gereken önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Göz kuruluğu ve kızarık göz

Ekrana bakarken dakikada 15-20 olan göz kırpma sayısı 5-6'ya düşüyor. Oysa korneamız gözyaşımızdan beslendiği için ekran kullanma sürelerinin bu kadar arttığı dönemde göz kuruluğu şikayetleri de hem erişkinlerde hem de çocuklarda yoğun bir şekilde artış gösteriyor. Göz kuruluğu ve kızarık, göz en büyük başvuru sebebi olarak dikkat çekiyor. Göz kuruluğu nedeniyle gözlerimize çevredeki allerjen maddelerin yapışması ve temizlenememesine bağlı allerjik konjonktüvit bulgularında da artış yaşanıyor. Kaşınma ve göz kızarıklığı ile ortaya çıkan bu durum Covid bulguları ile de karışabildiği için zaman zaman hastalardan PCR testi istenmesi de gerekebiliyor.

Kistleşen arpacık

Artan göz kuruluğuna bağlı enfekte olan gözlerde göz kapağında arpacık şikayetlerinde artış yaşanıyor. Kistleşen arpacıklar cerrahi müdahale gerektiren hastalarda artışa neden oldu.

Astigmat ve Miyop

Yoğun ve dikkatle uzun süreli bilgisayar, tablet ve telefon ekranına odaklandığımız bugünlerde özellikle çocuklarda astigmat ve miyopta önemli artış yaşandı. Buna karşı 20 dakikada bir gözleri dinlendirme ve ekrana bakılan süreyi çok uzatmamaya dikkat etmek gerekiyor.

Göz kayması

Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp "Eskiden göz kayması olan ancak gözlükle bunu kontrol edebilen çocuklarda, online eğitim nedeniyle saatlerce ekrana bakılması kaymada belirginleşmeye ve artışa neden oldu. Bunların bir bölümü cerrahi müdahale gerektirirken, bu grup çocuklarda özellikle çok dikkatli olunması, ekran yerine ev oyunları ile zaman geçirmeleri onları cerrahi müdahaleden korumaya yardımcı olacaktır" diyor.

Dakikada 15 kez göz kırpmalı

  1. Ekrana bakarken gözlerinizi kırpmayı unutmayın. Dakikada en az 15 kez göz kırpmayı ihmal etmeyin.
  2. Ekran karşısında 20 dakikada bir 5'er dakika gözlerinizi dinlendirin.
  3. Hekime danışarak zorunlu durumlarda suni gözyaşı takviyesi kullanın.
  4. Özellikle çocukların online eğitimleri sonlandıktan sonra en az 1,5 saat ekrana bakmamalarına özen gösterin.
  5. Covid gözden de bulaşabildiği için mümkün olduğu kadar kontakt lens yerine gözlük kullanın. Maske ile gözlük kullanımı zor olduğundan kontakt lens kullanımında artış olduğundan, bu durumda günlük atılabilir lens kullanımını tercih edin.
Etiketler : göz hasarları göz hastalıkları bilgisaray
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