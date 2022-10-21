Takma kirpikler gözde enfeksiyon yapabilir

Takma kirpiklerin uzun süre bakımsız kullanımı gözde enfeksiyona neden olabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aylin Kılıç, takma kirpiklerin temizlikleri yapılmadığı taktirde gözün mikrop kapacağını belirterek, "Takma kirpikler günümüzde çoğu kişide gördüğümüz kozmetik üründür. İpek kirpik türü kadınlar tarafından daha çok tercih ediliyor fakat bakımı yapılmazsa kirpik diplerinde ve göz kapaklarında bir takım şişlikler ve kızarıklıklar meydana gelebilir. Hastalar bize geldiklerinde kirpiklerini ve kirpik diplerini daha detaylı görebilmek için biyomikroskopla inceliyoruz. Kirpiklerin diplerinde inflamasyon ve bazı birikintiler görüyoruz. Uzun süre temizlenmeyen gözlerde yanma, batma, kızarıklık ve bazen enfeksiyona sebep oluyor" dedi.

KİRPİK DİPLERİ TIKANABİLİR