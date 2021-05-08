Tablet ve telefonlar boyun kaslarını kısaltıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklarda bilgisayar, tablet, cep telefonu kullanımını artarken, uzmanlar bu durumun beraberinde bazı sağlık sorunlarını getirdiğini söyledi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fatih Çeşme, "Özellikle çocukların büzülmüş vaziyette başlarına boyunlarını aşırı öne bükmüş vaziyette, dizlerini karnına çekmiş vaziyette çömelir gibi aşırı öne eğilerek çalışmaları bilgisayarla tabletle vakit geçirmelerinin önüne geçilmeli. Bu pozisyonda ve duruşta kalan çocuklarda göğüs kaslarında, boyun kaslarında kısalmalar olmakta ve uzun dönemde çocuklarda gelişen duruş bozukluğuna sebep olabilmekte" şeklinde uyardı.