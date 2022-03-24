Şuur bulanıklığı ve ateş beyin iltihabı belirtisi olabilir

Tıp dilinde "ensefalit" olarak adlandırılan beyin iltihabının genelde virüslere bağlı olarak geliştiğini belirten uzmanlar, erken teşhisin önemine vurgu yapıyor. Her yaşta görülebilen beyin iltihabının belirtileri arasında şuur bulanıklığı, ateş, hayal görme, epilepsi nöbeti geçirme, sürekli uyandırılamayan uyku hali gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, "Beyin iltihabı genelde virüslere bağlı olarak gelişir. En sık etken, uçuk virüsü olarak da bilinen herpes virüs ailesidir. Başka bir ensefalit nedeni de otoimmün durumlardır. Vücutta oluşan antikorlar beyne saldırarak ensefalit durumu oluşturabilir. Bu duruma otoimmün ensefalit denir. Bazı kişilerde, özellikle kanser hastalarında kansere karşı üretilen antikorlar beyinde iltihaplanmaya neden olabilir. Bu duruma da paraneoplastik ensefalit denir" diye konuştu. Beyin iltihabının her yaşta ve cinsiyette görülebileceğini ifade eden Prof. Dr. Barış Metin, "Özel bir risk faktörü yoktur. Kanser hastalarında özellikle paraneoplastik ensefalit isimli bir beyin iltihabı görülebilir" uyarısında bulundu.

