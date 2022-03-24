VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya Ukrayna'da PKK/YPG'li teröristleri mi kullanıyor?
"S-400" teklifine Türkiye'den cevap
Küslük devam
İstanbullular dikkat!
Rusya savaş suçu işliyor
Şuur bulanıklığı ve ateş beyin iltihabı belirtisi olabilir
Yüz hastalığının tedavisi mümkün
Doğum sonrası idrar kaçırma diyetle geçiyor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -24 Mart
Diyabete karşı günde 10 bin adım atın
Türkiye'den BM Genel Kurulunda Ukrayna'daki savaşın derhal durdurulması çağrısı
MGK Bildirisi açıklandı: Türkiye Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için çabalarını sürdürecek
Türkiye'den Afganistan'a kız çocukları için "eğitim" çağrısı
Dışişleri'nden Somali'de düzenlenen terör saldırısına kınama
ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti
Altun: Batı'nın engellemeleri üzerine Türkiye, Bayraktar'ı geliştirdi
ABD: Rusya Ukrayna'da 'savaş suçları' işledi
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli
Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi için Brüksel'e gitti
Türkiye'de 17 bin 161 vaka tespit edildi
MGK'da Rusya-Ukrayna krizi görüşüldü
Karabük'te fabrika yangını
Başkan Erdoğan'dan Bingöl şehitlerinin ailelerine başsağlığı
ABD'de Kovid-19 can kaybı 973 bin 266'ya çıktı
24 Mart 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 09:30:00

Şuur bulanıklığı ve ateş beyin iltihabı belirtisi olabilir

ABONE OL

Tıp dilinde "ensefalit" olarak adlandırılan beyin iltihabının genelde virüslere bağlı olarak geliştiğini belirten uzmanlar, erken teşhisin önemine vurgu yapıyor.

Tıp dilinde "ensefalit" olarak adlandırılan beyin iltihabının genelde virüslere bağlı olarak geliştiğini belirten uzmanlar, erken teşhisin önemine vurgu yapıyor. Her yaşta görülebilen beyin iltihabının belirtileri arasında şuur bulanıklığı, ateş, hayal görme, epilepsi nöbeti geçirme, sürekli uyandırılamayan uyku hali gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, "Beyin iltihabı genelde virüslere bağlı olarak gelişir. En sık etken, uçuk virüsü olarak da bilinen herpes virüs ailesidir. Başka bir ensefalit nedeni de otoimmün durumlardır. Vücutta oluşan antikorlar beyne saldırarak ensefalit durumu oluşturabilir. Bu duruma otoimmün ensefalit denir. Bazı kişilerde, özellikle kanser hastalarında kansere karşı üretilen antikorlar beyinde iltihaplanmaya neden olabilir. Bu duruma da paraneoplastik ensefalit denir" diye konuştu. Beyin iltihabının her yaşta ve cinsiyette görülebileceğini ifade eden Prof. Dr. Barış Metin, "Özel bir risk faktörü yoktur. Kanser hastalarında özellikle paraneoplastik ensefalit isimli bir beyin iltihabı görülebilir" uyarısında bulundu.

Etiketler : Şuur bulanıklığı Prof. Dr. Barış Metin paraneoplastik ensefalit beyin iltihabı
Aile boyu reklam

Aile boyu reklam
‘Boşanmıyoruz' pozu

‘Boşanmıyoruz' pozu
Kar şıklığı

Kar şıklığı
Aşk gülüşü

Aşk gülüşü
Rock festivali başlıyor

Rock festivali başlıyor
Oyunu Londra'da sahnelenecek

Oyunu Londra'da sahnelenecek
MS hastalığından kurtuldum

MS hastalığından kurtuldum
'Yalan Dünya'ya rap yorumu

'Yalan Dünya'ya rap yorumu
Antonia Banderas'tan övgü

Antonia Banderas'tan övgü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER