  • BIST
    1191.96
  • Dolar
    8,5205
  • Euro
    10,1435
  • Altın
    534,8240
İstanbul
12 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den gardaşa tebrik: Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun
Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Gözün aydın olsun gardaş Azerbaycan!
Trump'ın görevdeki 4 yılı fırtınalı geçti
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüste bilanço artıyor!
Haydutlar geri çekilmek zorunda kaldı
Biden'ın başkanlığını açıklarken gözyaşlarını tutamadı
Twitter Trump'ı 'Loser' ilan etti
"Sinyal verirken Kemal Kılıçdaroğlu gibi ol!"
O sırada Trump...
Biden'dan zafer konuşması: Bölen değil, birleştiren başkan olacağım
Başarı tesadüf değil
Oğlumun adı böyle anılmasın
İki taraflı yalanlama
Tekrarlayan enfeksiyonlar lösemi belirtisi olabilir
Bu yıl grip salgını daha az olacak
Sütlü tatlıyı tarçınsız yemeyin
Doğum sonrası depresyon riski yüksek
Uzun süre ekrana bakmak miyopi sebebi
‘Çukur' dizisine suç duyurusu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
Kurtulmuş: Her türlü imkanla Türkiye'yi durdurmak istiyorlar
ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
08 Kasım 2020 Pazar 11:46:00 - Güncelleme:08 Kasım 2020 Pazar 11:46:00

Sütlü tatlıyı tarçınsız yemeyin

ABONE OL

Sağlıklı olmak için haftada en fazla 2 kez tatlı tüketmek gerekiyor.

Tatlıların kalori içeriklerinin, eklenen şeker ve yağ miktarı arttıkça yükseldiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan “Şerbetli ve hamur tatlıları hem yağı, hem de şekeri oldukça yüksek tatlılar. Örneğin bir dilim baklava yaklaşık 259 kalori içeriyor. Bu nedenle daha az şeker ve yağ içeren tatlıları tercih etmelisiniz. Tercihinizi şeker ve yağ içeriği en düşük tatlılar olan meyveli ve sütlü tatlılardan yana kullanmanız doğru olacaktır” dedi. Sütlü tatlılara mutlaka tarçın eklenmesi gerektiğini dile getiren Ertan, şunları dile getirdi: “Tarçın yapısında bulunan antioksidan maddeler ve fenolik bileşikler sayesinde vücuda olumlu faydaları bulunan bir besin. İçeriğindeki sinnamil aldehit ile de hücrelerin glikoz kullanımını artırıyor. Bu sayede kan şekerinin düşürülmesine yardımcı oluyor. Kan şekerinizi dengelemek ve tatlı isteğinizin önüne geçmek için sütlaç gibi tatlılarınızın üzerine ara öğün olarak alabileceğiniz sütün içine, aralarda aldığınız çayların içine veya suyunuza toz veya kabuk tarçın ekleyebilirsiniz.”

Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun el ele

Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun el ele

Deniz Akkaya'yı gururlandıran gençler Recep Tayyip ve Mikail...

Deniz Akkaya'yı gururlandıran gençler Recep Tayyip ve Mikail...
Kalbimden şişlendim

Kalbimden şişlendim
Pamuk tarlasında antrenman

Pamuk tarlasında antrenman
Kendall Jenner'a benzerliği ile dikkat çekti!

Kendall Jenner'a benzerliği ile dikkat çekti!
Ünlü oyuncu Pınar Deniz'den örnek davranış! Kanserle mücadele edenleri unutmadı

Ünlü oyuncu Pınar Deniz'den örnek davranış! Kanserle mücadele edenleri unutmadı
Nişanlandılar!

Nişanlandılar!
Bestemsu Özdemir kararını verdi

Bestemsu Özdemir kararını verdi
Meleklerin Aşkı dizisi İsrail'de yayımlanacak

Meleklerin Aşkı dizisi İsrail'de yayımlanacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER