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01 Ekim 2022 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:01 Ekim 2022 Cumartesi 08:30:00

SÜT sadece kemik ve dişlere değil beyne de faydalı

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Anne sütünün mucizevi bir besin olmasının yanı sıra çocukluk ve okul çağı döneminde de süt tüketimi beslenme açısından önemlidir.

Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. İrem Aksoy, "Süt; yağ, protein, karbonhidrat, su, vitamin, mineraller ve diğer bileşenler gibi zengin içeriğe sahip olması sebebiyle besleyiciliği yüksek bir gıdadır. Kalsiyum, D vitamini ve fosfor içeriği sayesinde çocukların kemik ve diş sağlığı için çok önemlidir. Büyüme gelişme dönemindeki çocukların yeterli ve kaliteli proteine ihtiyaçları vardır. Bu gereksinim ilk olarak anne sütüyle karşılanmakta sonrasında ise çoğunlukla inek sütüyle karşılanmaktadır. Kaliteli protein-aminoasit, çocukların güçlü kaslara ve öğrenme becerilerine sahip olmasına fayda sağlayabilir" dedi. Dyt. İrem Aksoy, "Çocuklara enerji ve bir dolu yararlı besin ögesi karşılamasının yanı sıra uzun süre tok kalmalarını da sağlayabilir. Soya veya badem sütü gibi bitkisel sütler, laktoz intoleransı ya da sütün tadını sevmeyen çocuklar için alternatif olabilir. Fakat besin içerikleri inek sütü ile aynı olmadığından bitkisel süt tercih eden çocukların ek takviyeler alması gerekebilir" diye konuştu.

Etiketler : süt sütün faydaları kemik gelişimi diş beyin sağlığı
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