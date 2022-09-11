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11 Eylül 2022 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:11 Eylül 2022 Pazar 09:30:00

Süt dişleri düşeceği zamana kadar korunmalı

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Süt dişlerinin fizyolojik olarak düşeceği zamana dek korunması gerekli

Süt dişlerinin fizyolojik olarak düşeceği zamana dek korunması gerektiğini belirten Pedodonti Uzmanı Dr. Dilek Özge Yılmaz, "Süt dişlerinin çürük, travma, ektopik erüpsiyon gibi farklı sebepler nedeniyle kaybedilmesi sonucu meydana gelen erken süt diş kayıpları hem süt hem de daimî dişlerin ark uzunluğunun kaybedilmesi, istenmeyen büyük azı ilişkisi, çapraz kapanış, artmış overjet-overbite gibi istenmeyen diş hareketlerine sebep olabilir" diye konuştu. Süt dişlerinin korunamayıp erken dönemde kaybedilmesi durumunda yapılması gerekenler hakkında Dr. Dilek Özge Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Dişin oluşturduğu boşluğun komşu dişler tarafından kapatılmasını önleyerek ortaya çıkabilecek ortodontik anomalilerin önüne geçebilmek için yer tutucular kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan sabit (hasta tarafından çıkarılamayan) ya da hareketli apareylere "yer tutucu" adı verilmektedir. Yer tutucular, meydana gelen bu boşlukları korumak için en güvenilir seçenektir ve oluşabilecek yan etkileri korumak için de tavsiye edilen uygulamadır."

Etiketler : Süt dişleri Uzmanı Dr. Dilek Özge Yılmaz çürük travma ektopik erüpsiyon
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