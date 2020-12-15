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15 Aralık 2020 Salı 22:44:00 - Güncelleme:16 Aralık 2020 Çarşamba 15:20:00

Sürekli telefon ekranına bakmak şaşı yapabilir

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Uzmanlar pandemi nedeniyle bilgisayar, tablet ve akıllı telefon başında geçirilen saatlerin arttığını, bilinçsiz ve uzun kullanımların çocukların göz sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Funda Dikkaya, "Tablet, akıllı telefon ve monitör karşısında geçen uzun saatler gözümüzde dijital ekran yorgunluğu, artmış miyopi riski, uyum spazmı ve mavi ışıktan kaynaklanabilecek rahatsızlıklara yol açabilir" dedi. Funda Dikkaya, uzun saatler yakına bakma neticesinde uyum spazmı yaşanabileceğini belirterek, "Bu durum neticesinde yakını net görmemizi sağlayan kasların aşırı kasılması sonucu geçici yüksek miyopi ve uzağı bulanık görme tablosu gelişebilir. Bununla birlikte özellikle son yıllarda uzun süre telefon, tablet kullanımı sonrası gelişen şaşılık (içe kayma) vakaları da bildirilmiştir" açıklamasında bulundu. Son dönemde popüler olan mavi ışığın en büyük kaynağının güneş olduğunu aktaran Dikkaya, bunun dışında telefon, tablet ve bilgisayardaki LED ekranlar vasıtasıyla da mavi ışığa maruz kalındığını aktardı. Dikkaya, mavi ışığın uyku-uyanıklık döngüsünün düzenlenmesinde, hafızanın gelişmesinde ve zihinsel performansın artırılmasında etkili olduğunu kaydederek, ancak özellikle gece saatlerinde fazla maruz kalındığında uyku düzeninde bozulmaya yol açtığını vurguladı.

Etiketler : şaşılık mavi ışık miyopi göz sağlığı
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