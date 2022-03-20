Sürekli stres altında olmak beyni yıpratıyor

Beyin dışarıdan gelecek etkilere karşı korunaklı bir organ olsa da beyin sağlığını olumsuz etkileyen durumlara maruz kalmak, zamanla yıpranma ve işlevlerinde aksamalar oluşmasına yol açabiliyor. Uzman Klinik Psikolog Ömer Bayar, beynin tıpkı kaslar gibi kullandıkça güçlenen, pasif kaldıkça zayıflayan bir organ olduğuna dikkat çekiyor. Beyin sağlığı için psikolojik iyi oluşun önemine işaret eden Bayar, çok monotonlaşmış ve pasif bir yaşam tarzından kaçınmayı, beyni meşgul edecek ve aktif tutacak hobi, aktivite ve etkinliklerde bulunmayı öneriyor. Uzman Klinik Psikolog Ömer Bayar, "Sürekli stres yaratan yıpratıcı ve travmatik bir ortamda ya da ilişkide bulunmak beyni yıpratır. Bundan dolayı bu sorunlara çözüm odaklı yaklaşarak çözmek, gerektiğinde yaşam tarzında değişimlere gitmek, eğer çözümde zorlanılıyor ise profesyonel destek almak önemlidir. Destek almak hem kişinin üstündeki yükü azaltacak hem de süreğen sorunların çözümü için kapı aralayacaktır" diyor.

