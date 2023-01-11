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11 Ocak 2023 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 08:30:00

Sürekli oturanları bekleyen sendrom: Piriformis

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Belden çıkıp ayağa kadar inen siyatik sinirin kalça bölgesinden geçerken pirifomis adı verilen bir kasın altında basıya uğraması sonucu piriformis sendromu oluşuyor.

Belden çıkıp ayağa kadar inen siyatik sinirin kalça bölgesinden geçerken pirifomis adı verilen bir kasın altında basıya uğraması sonucu piriformis sendromu oluşuyor. Piriformis kasının ayakta durma ve yürüme gibi aktivitelerde görev alan bir kas olduğunu belirten uzmanlar, iş veya farklı nedenlerle uzun süre oturanlarda siyatik sinirin bu kas altında sıkıştığını ve sendroma yol açtığını ifade ediyor. Prof. Dr. Nihal Özaras, kalça ve bacakta ağrının piriformis sendromunda temel şikayetler olduğuna dikkat çekiyor ve tanının ancak tıbbi öykü ile birlikte muyanede konulabildiğini söylüyor. Özaras, sporcularda da piriformis sendromu ile karşılaşılabildiğini hatırlatarak fizik tedavi ve doğru egzersizlerle tedavinin mümkün olduğunu vurguluyor.

KALÇA VE BACAKTA AĞRI İLE KENDİNİ GÖSTERİYOR

Kalça ve bacakta ağrının piriformis sendromunda temel şikayetler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nihal Özaras, "Ağrı oturmakla artar. Bazen bacağa da yayılan karıncalanma ve uyuşma gibi yakınmalar görülür. Bu sendromun tanısını koymak için özel bir kan testi veya görüntüleme yöntemi bulunmuyor. Şikayetlerin başlangıcı, seyri, tetikleyen faktörler gibi bilgileri içeren tıbbi öykü ve muayene ile tanı konulabiliyor. Bazen diğer hastalıkları dışlamak için MR gibi bazı tetkiklere ihtiyaç duyulabiliyor" dedi.

Etiketler : Piriformis Kalça ve bacakta ağrı Prof. Dr. Nihal Özaras piriformis sendromu
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