VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti dönüşü önemli açıklamalar
İhracatçı Avrupa'ya ısıtıcı ve soba yetiştiremiyor
3'lü zirvede barış umudu
Küresel piyasalar yön bulmakta zorlanıyor
Helal sana Gülay öğretmen
Bu gölde çiçek koparan yandı: Cezası 109 bin lira
Bu selfie 10 milyar dolar
Bunu yapan yandı! Cezası bir yıllık kira
SÜREKLİ AÇLIK HİSSİ HASTALIK BELİRTİSİ
Antioksidanlar çocukların bağışıklığını güçlendiriyor
Kovid vakaları arttı, ölümcüllüğü azaldı
Yüzerken yaşanan kramplara dikkat
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 19 Ağustos
Bakan Soylu, Türkiye'de kalan terörist sayısını açıkladı
YEE'nin Türkçe Yeterlilik Sınavı'nın başvurusu sona eriyor
Vefa sadece bir semt adı değil
Trump Organization şirketinin üst yöneticisi vergi kaçırdığını itiraf etti
Babasından izinsiz kullandığı traktörle dereye yuvarlanan Güngör, yaşamını yitirdi
Zelenskiy, küresel gıda krizinin şiddetinin azaldığını söyledi
Aydın'da orman yangını
Bakan Varank: Uzaya gidecek ilk Türk bu sene bitmeden belli oluyor
Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Almanya'yı da kuraklık vurdu: Panke Deresi kurudu
Başkan Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı
19 Ağustos 2022 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2022 Cuma 10:00:00

SÜREKLİ AÇLIK HİSSİ HASTALIK BELİRTİSİ

ABONE OL

Bazı açlıklar gerçekten fizyolojik olarak ihtiyaç anında ortaya çıkarken, bazı yalancı açlıklar ise sadece psikolojik olabiliyor. Ya da altında farklı hastalıklar yatabiliyor.

Toplumun dayattığı fiziksel görünüm, yanlış diyetler, uzun süreli gereksiz açlıkların; diyet yapılmayan dönemde gereksiz yemek yeme atağını artıran bazı nedenler arasında geldiğini söyleyen Uzm. Dyt. Buket Ertaş Sefer, "Sürekli yemek yeme isteği toplumun bir kısmında ne yazık ki gördüğümüz bir durum. Bazı açlıklar gerçekten fizyolojik olarak ihtiyaç anında ortaya çıkarken, bazı yalancı açlıklar ise sadece psikolojik olabiliyor" diye konuştu. Açlığın sebebinin iyi irdelenmesi ve sebebe yönelik çözümler üretilmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dyt. Buket Ertaş Sefer "Gerçekten acıktım mı, yoksa sadece kendimi mutlu etmek için mi yemek yemek istiyorum? Gerçekten acıktım mı yoksa mutluluğumu taçlandırmak mı istiyorum? Gerçekten acıktım mı yoksa sadece ağız alışkanlığı mı? Cevaplarınız sizin gerçekten fizyolojik olarak acıktığınızı gösteriyorsa sorun yok. Yemek yemekte fayda var. Fakat henüz yemek yediyseniz, acıkmanız çok sık oluyorsa altında yatan başka sebepler olabilir." diye konuştu.

İNSÜLİN METABOLİZMASI BOZUKLUĞU

Dünya geneline baktığımızda toplumun büyük kesiminde görülen ve görülme ivmesinin giderek arttığına işaret eden Uzm. Dyt. Sefer, sürekli açlık hissinin altında diyabete bağlı sorunların yatabileceğine işaret etti. "İnsülin direnci, hipoglisemi, hiperglisemi gibi durumlarda kişi hasta olduğunun farkında değilse ya da ilaçlarını düzenli kullanmıyorsa açlık-tokluk mekanizmaları düzene girmeyebilir. Bu durumda da sürekli açlık hissi yaşanabilir. Bu nedenle sürekli açlık hissi yaşayan kişilerin tanı almış bir sorunu yoksa bile endokrinoloji uzmanına başvurmalarında yarar var."

ÖĞÜNLERDE YETERİ KADAR KALORİ ALAMAMAK

Kilo vermek isteyen ya da kilo kontrolünü sağlamak isteyen kişilerin de yeteri kadar kalori almamaya bağlı olarak açlık hissi yaşayabileceğini anlatan Uzm. Dyt. Sefer, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Bu durumda dikkatli olayım derken aslında kendinizi, hücrelerinizi yeterince beslemiyor olabilirsiniz. Doğru menü oluşturamadığınız zaman da doğal olarak daha sık yemek yeme isteği ile karşılaşıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla diyet yaptığınız dönemde önemli olan doğru zamanda, doğru gıdayı ve doğru miktarda almak olmalıdır. Aksi durumda sadece sürekli acıkma durumuyla karşılaşmakla kalmaz, yetersiz beslenmeye bağlı olarak farklı sağlık sorunlarıyla da karşılaşabilirsiniz."

GEREKTİĞİ KADAR SU İÇMEMEK

"Yapılan araştırmalar yetersiz su tüketiminin açlık mekanizmasını etkilediğini gösteriyor" diyen Uzm. Dyt. Buket Ertaş Sefer, "Su içmek aslında yemek yemek kadar önemli bir ihtiyaç olmasına karşın hep ihmal ediliyor. Üstelik bunun yanında açlık hissi yaşanan durumlarda bazen asıl ihtiyaç sudur. Bu nedenle acıkma hissi geldiğinde önce su içmeyi denemek gerekir. Ayrıca gün içinde de yeterli miktarda su tüketmeye özen göstermek gerekir" diye konuştu.

TİROİT METABOLİZMASINDA BOZUKLUK

Hipertiroidizm yani tiroit hormonlarının fazla çalışması durumunda da kişinin metabolizma hızı yükselip enerji ihtiyacı arttığı için sıklıkla açlık hissi yaşayabileceğine işaret eden Uzm. Dyt. Sefer, "Bu nedenle çarpıntı, kilo kaybı, yüksek kan basıncı, şişmiş tiroid bezi gibi şikayetleri olanların en yakın zamanda bir endokrinoloji uzmanına başvurmaları gerekir" dedi.

DÜŞÜK LİFLİ BESLENMEK

Kan şekerinin ani yükselmesini önlemenin aynı zamanda ani düşmesini de önlemek anlamına geldiğini hatırlatan Uzm. Dyt. Buket Ertaş Sefer, kan şekerini dengede tutabildiğinde açlığın da kontrol altında tutulabileceğini söyledi. Bunu sağlamada lifli (posalı) besinlerin öğünlerde bulunmasının çok büyük yarar sağlayacağını anlatan Dyt. Buket Ertaş, sözlerine şöyle devam etti: "Posalı yiyecekleri tercih etmek midenin dolu kalma süresini uzatıp, çabuk yemek yeme isteğini bastıracaktır. Sebzeler, tam tahıllı ürünler ve kurubaklagiller yüksek lifli gıdalardan bazılarıdır. Özellikle sebzeyi ihmal etmek çabuk acıkmaya neden olabilir."

YETERSİZ PROTEİN ALIMI

Besleyici özelliklerinin yanı sıra uzun süreli tokluk hedefini de karşılayan protein içeriği yüksek gıdaları yeterli miktarda almamanın da sürekli açlık hissi yaratabilecek etkenlerden biri olduğuna işaret eden Uzm. Dyt. Buket Ertaş Sefer, sözlerini şöyle tamamladı: "Proteinler, besin grupları içinde sindirimi en geç yapılan gruptur. Kan şekerini karbonhidratlar kadar etkilemediğinden insülin dengesizliği de oluşturmazlar. Yumurta, yağsız kırmızı et, peynir, yoğurt, balık, beyaz et, kuru baklagiller gibi bitkisel proteinler haftalık menü planlamamızda mutlaka yer alması gereken önemli protein kaynaklarıdır. Dolayısıyla sürekli açlık hissi yaşıyorsanız bakabileceğiniz etkenlerden biri de günlük beslenme menünüzde yeterli miktarda protein olup olmadığıdır."

Etiketler : diyet açlık açlık hissi
Hiçbir zaman diyet yapmadım

Hiçbir zaman diyet yapmadım
Türk tasarımcıları dünyaya tanıtacaklar

Türk tasarımcıları dünyaya tanıtacaklar
4. yıl kutlaması

4. yıl kutlaması
Betül'den ‘Seninle'

Betül'den ‘Seninle'
"Halil Ergün'ü izlerken ağladım"

"Halil Ergün'ü izlerken ağladım"
"Pandeminin acısını konserlerle çıkarıyoruz"

"Pandeminin acısını konserlerle çıkarıyoruz"
15'inci yıl kutlaması

15'inci yıl kutlaması
Hak etmediğim bir lokma yemedim

Hak etmediğim bir lokma yemedim
Yemekli kutlama

Yemekli kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes