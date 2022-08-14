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14 Ağustos 2022 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2022 Pazar 08:30:00

Sürekli açlık hissi bazı hastalıkları gizliyor olabilir

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Sürekli acıkma hissinin altında bazı hastalıkların yatabileceğini söyleyen Uzm. Dyt. Buket Ertaş Sefer, "Sürekli açlık hissi yaşayan kişilerin tanı almış bir sorunu yoksa bile endokrinoloji uzmanına başvurmalarında yarar var" dedi.

Sürekli acıkma hissinin altında bazı hastalıkların yatabileceğini söyleyen Uzm. Dyt. Buket Ertaş Sefer, "Sürekli açlık hissi yaşayan kişilerin tanı almış bir sorunu yoksa bile endokrinoloji uzmanına başvurmalarında yarar var" dedi. Uzm. Dyt. Sefer, sürekli açlık hissinin altında diyabete bağlı sorunların yatabileceğine işaret etti ve "İnsülin direnci, hipoglisemi, hiperglisemi gibi durumlarda kişi hasta olduğunun farkında değilse ya da ilaçlarını düzenli kullanmıyorsa açlık-tokluk mekanizmaları düzene girmeyebilir. Bu durumda da sürekli açlık hissi yaşanabilir. Bu nedenle sürekli açlık hissi yaşayan kişilerin tanı almış bir sorunu yoksa bile endokrinoloji uzmanına başvurmalarında yarar var" ifadelerini kullandı.

ÖĞÜNLERDE YETERİ KADAR KALORİ ALAMAMAK

Kilo vermek isteyen ya da kilo kontrolünü sağlamak isteyen kişilerin de yeteri kadar kalori almamaya bağlı olarak açlık hissi yaşayabileceğini anlatan Uzm. Dyt. Sefer, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Bu durumda dikkatli olayım derken aslında kendinizi, hücrelerinizi yeterince beslemiyor olabilirsiniz. Doğru menü oluşturamadığınız zaman da doğal olarak daha sık yemek yeme isteği ile karşılaşıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla diyet yaptığınız dönemde önemli olan doğru zamanda, doğru gıdayı ve doğru miktarda almak olmalıdır. Aksi durumda sadece sürekli acıkma durumuyla karşılaşmakla kalmaz, yetersiz beslenmeye bağlı olarak farklı sağlık sorunlarıyla da karşılaşabilirsiniz."

Etiketler : Sürekli açlık hissi Uzm. Dyt. Sefer İnsülin direnci hipoglisemi hiperglisemi
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