Süper grip Kovid'den daha ağır

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, 'süper grip' ya da 'süper soğuk algınlığı' olarak adlandırılan hastalığa 200'den fazla virüsün neden olduğunu söyledi. RSV (Respiratuar Sinsisyal Virüs) gibi virüslerin, bulaşıcılıklarının yanı sıra özellikle 2 yaş altı bebekleri ve yaşlıları etkilediğini ifade eden Kılıç, çocukların %65'inin 1 yaşına kadar, %97'sinin de 3 yaşına kadar bu virüsle karşılaştığına dikkati çekti. Kılıç, süper soğuk algınlığının belirtilerinin sinüs ve akciğer enfeksiyonlarıyla seyredebildiğini anlatarak, şunları söyledi: "Belirtiler arasında Kovid-19 semptomları var. Buna rağmen PCR testleri negatif çıkıyor."

AKŞAM, 'Son günlerde hızla yayılan vakalar süper grip mi?' sorusunu uzmanlara sordu.

RİSK GRUBU İÇİN ÖLÜMCÜL

İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi İç Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk: "Mevsimsel gribin yoğun etkisi altındayız. Bunun daşında 'Adenovirüs', 'Rinovirüs', 'Parainfluenza' gibi virüsler de var. Üst solunum yollarında hastalık yapabilecek 200 virüsten oluşan bir etki söz konusu. Risk gruplarında ölümcül etkileri olabilir. Koronanın bundan sonra grip gibi ayakta atlatılabilecek bir hastalığa dönüşme potansiyeli var."

DAHA AĞIR GEÇİYOR

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Deniz Çalışkan: "Grip sezonunun başlamasıyla, Kovid-19 ile eşzamanlı olarak, başka viral enfeksiyonların da aynı kişide aynı anda görülmesi durumu ortaya çıktı. Bunlar Flueron adı verdiğimiz ve şu anda İnfluenza ile Omicron varyantının birleşimiyle birlikte görülen vakalar. Böyle bir durumda klinik bulguların daha ağır olduğu tablolar karşımıza çıkıyor. Buna süper ya da şiddetli grip diyebiliriz. Omicron damlacık yoluyla bulaşırken, İnfluenza ise hava yoluyla bulaşıyor. Hamile kadınlarda, 50 yaş üstü ek hastalığı olan bireylerde ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde hem girip hem Kovid hem de ikisinin bir arada olduğu Flueron görülebilir. İnfluenza ile Omicron'dan aşıyla korunmak mümkün. Aşısız gruplarda 18 yaş altı vakaların arttığını gözlemliyoruz. Özellikle henüz aşı uygulanmayan 12 yaş altı çocuklarda vaka yoğunluğu 12-18 yaş gurubuna göre daha yüksek." w Bülent Şanlıkan

VAKALAR KATLANARAK ARTIYOR

KARADENİZLİ 'AŞI OLDUM HASTA OLMAM' DİYOR

GRİP BELİRTİSİ GÖSTEREN İZOLE OLUP, TEST YAPTIRSIN

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Dr. Rıdvan Karaali, üst solunum yolları enfeksiyonları ve korona semptomlarının benzerlik taşıdığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı: "Semptom olarak koronayı ve gribi ayırma ihtimalimiz çok yok. Burnu akan, öksüren kişinin, kendisini izole etmesi ve test yaptırması lazım. Pozitiflik oranındaki artışı aşılarla sınırlayabiliriz. Kapalı ortamlarda uzun süre zaman geçirilecekse çift maske ya da ventilsiz N95 kullanılmalı."

DAHA ÖNCE POZİTİF OLANA BULAŞABİLİR

AŞI OLMAYAN ESNAFA İŞYERİ RUHSATI YOK

Kocaeli'de Karamürsel Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla, 2022 yılı itibarıyla işyeri açma ruhsatı ve ruhsat yenileme işlemlerinde aşı zorunluluğu aranacak. Bu kişilerin, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan zorunlu aşı takvimine uymuş olmaları gerekecek. Aşı takvimine uymayanlara ruhsat verilmeyecek. Esnaf arasında da bulaş riskinin yüksek olduğunu ifade eden Salih Korkmaz, "Sonuçta esnafız, bulaş riskimiz yüksek. O yüzden belediyenin aldığı bu kararı destekliyorum" dedi.