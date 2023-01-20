Süper gribe karşı propolis önerisi

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Duygu Zorlu, doğal takviye edici gıdaların üst üste meydana gelebilecek gribal enfeksiyonlardaki önemine değindi. Özellikle mevsim geçişlerinde ve kış döneminde doğal takviye edici gıdaların kullanımının önem kazandığına dikkat çeken Zorlu, "Bu bakımdan, antioksidan vitamin ve minerallerden zengin yeterli ve dengeli beslenmenin yanında C vitamini, D3 vitamini, Anadolu propolisi, çinko minerali içeren takviye edici gıdaların günlük beslenmeye eklenmesini tavsiye ediyorum" dedi. Zorlu "Arılar, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı reçinemsi maddeleri, balmumu ve kendi tükürük enzimleri ile birleştirerek propolisi üretirler. Arıların kovanlarını korumak için ürettiği propolis, içeriğinde doğal olarak bulunan değerli fenolik ve flavonoid bileşimi sayesinde, antiviral, antibakteriyel, antimikrobiyal etkilere sahiptir. En az yüzde 10 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütten, çocukların günde 10-40 damla, 11 yaş ve üzeri yetişkinlerin ise günde 20-80 damla tüketilmesi önerilmektedir" ifadelerini kullandı.

