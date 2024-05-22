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22 Mayıs 2024 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2024 Çarşamba 08:30:00

Stresli yaşam bağırsakları etkiliyor

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Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Harmancı, "Stresli yaşam ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları İnflamatuar Bağırsak Hastalığı'nı tetikleyen başlıca nedenler arasında" dedi.

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Harmancı, İnflamatuar Bağırsak Hastalığı'nın (İBH) son zamanlarda hızla yaygınlaşmaya başladığını söyleyerek, "Bağırsaklar dışında göz, eklem, deri ve karaciğer başta olmak üzere diğer organlarda da ciddi hastalığa yol açabildiği biliniyor. Stresli yaşam ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları İBH hastalığını tetikleyen başlıca nedenler arasında" dedi. Harmancı, "İshal ve karın ağrısı en sık belirtidir. Hastalıkta bunun yanı sıra dışkıda kan, iltihaplı akıntı, gece uykudan uyandıran karın spazmları ve ishal tipiktir" diye konuştu.

Etiketler : stres sağlıksız beslenme inflamatuar bağırsak hastalığı
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