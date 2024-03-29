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Stresi ölçen kit geliştirdi
29 Mart 2024 Cuma 07:28:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 07:28:00

Stresi ölçen kit geliştirdi

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Prof. Dr. Özcan Erel, vücuttaki kimyasal stresi ölçen kit geliştirdi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Koordinatörü Prof. Dr. Özcan Erel, vücuttaki kimyasal stresi ölçen kit geliştirdi. "Oksidatif stres" olarak adlandırılan vücuttaki kimyasal strese yönelik araştırmalar yürüten, bu konuda ilk yerli araştırma kitini geliştiren Erel, "Şimdiye kadar hiçbir çalışmada Türk malı araştırma kiti ile karşılaşmamıştık. Geliştirdiğim kit, 20'den fazla ülkeye ihraç ediliyor" dedi.

Etiketler : ankara stres kit
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