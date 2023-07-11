Strese bağlı cilt hastalıkları arttı

Stres kaynaklı egzama, vitiligo, zona, sedef ve saç dökülmesi vakalarının arttığını belirten Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hilal Gökalp, tedavinin geciktirilmemesi konusunda uyarıda bulunarak, "Bu hastalıkların bazıları ömür boyu sürebilir" dedi.



Doç. Dr. Gökalp, "Egzamadan vitiligoya, tekrarlayan uçuktan zonaya, saçkırandan sedef hastalığına ve vücutta yaygın döküntülere kadar birçok hastalık, strese bağlı olarak ortaya çıkıyor. Üstelik bu hastalıklar kişinin daha çok stres yaşamasına neden oluyor ve durum bir kısırdöngüye dönüşüyor. Cilt hastalıkları için mutlaka bir uzmana başvurulmalı. Erken teşhis ve tedavi son derece önemli, çünkü bu saydığım hastalıklardan bazılarının ömür boyu sürme riski var" diye konuştu.