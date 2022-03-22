VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşuyor
Gmail'e bildirim yeniliği
Kazanan Türkiye
Ukrayna duyurdu: Rus güçlerinden geri aldık
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
"Rusya köşeye sıkıştı"
Türkiye mutlu sona ulaştı!
Karadeniz gazında geri sayım
Gebelikte perinatal testler risksiz ilerleme sağlıyor
Kovid sonrası "yer sallanıyormuş" hissine dikkat
D vitamini eksikliği depresyonu tetikliyor
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -22 Mart
Stres ve yanlış beslenme kansere davetiye
Yorgun olduğunuzda bile yürüyün!
ABD'den 'savaş suçu' açıklaması: Açık kanıtlar görüyoruz
Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba imha edildi
Rusya, Japonya ile barış müzakerelerini sonlandırdı
Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye geliyor
İbrahim Kalın'dan Zelenskiy ve Putin açıklaması
Bakan Koca paylaştı: 6 yaşındaki down sendromlu 'doktor' Melek
Bakan Nebati: Kripto parayla ilgili teknik çalışmaları tamamladık
Zelenskiy'den referandum çıkışı
İtalya'dan Türkiye'nin ara buluculuk çabalarına tam destek
İran lideri Hamaney: Ukrayna'da Batı'nın ırkçılığını herkes gördü
22 Mart 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 08:00:00

Stres ve yanlış beslenme kansere davetiye

ABONE OL

Kanserin artışı ve nedenleri ile ilgili yapılan güncel araştırmalara göre 19 milyona ulaşan kanser vakasının 2040 yılında 28 milyon yeni vaka, 10-15 milyon kayıp olarak artışa geçeceği öngörülüyor.

Kanserin artışı ve nedenleri ile ilgili yapılan güncel araştırmalara göre 19 milyona ulaşan kanser vakasının 2040 yılında 28 milyon yeni vaka, 10-15 milyon kayıp olarak artışa geçeceği öngörülüyor. Kanserin nedenleri arasında görülen stres yönetimi ve sağlıklı beslenmeyle bu risk büyük ölçüde minimize edilebilir. Sağlıklı bir yaşamın en önemli anahtarının Akdeniz tipi beslenme şekli olduğunu belirten Doç. Dr. Fatma Ümit Malya şunları söyledi; "Sebze meyve, günde en az iki buçuk litre su, bitkisel yağlar, ızgara ürünler tüketmek, atıştırmak için olan fast-food ürünlerden kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Beslenmemizi düzenlerken C ve D vitamini düzeylerimize de özen göstererek bağışıklığımızı dengede tutmamız her türlü hastalığa karşı bizi dirençli kılacaktır. Düzenli çalışan bir bağırsak sisteminin de önemli olduğu son dönemde yapılan pek çok çalışmada ortaya konmuştur ve bunun için de bağırsak floramızı onaracak probiyotik gıdalar özellikle kefir tüketmek, florayı alt üst eden paketli gıdalardan ve fazla işlenmiş şekerden uzak durmak vurgulanması gereken bir diğer nokta olarak karşımıza çıkıyor."

Etiketler : Stres ve yanlış C ve D vitamini fast-food ürünler Kanserin artışı
Sanat tarihi profesörü olurdum

Sanat tarihi profesörü olurdum
Kardan adam pozu

Kardan adam pozu
Herkes müziğini düzgün yapsın

Herkes müziğini düzgün yapsın
Kırmızılı gece

Kırmızılı gece
Mutluluğa 'evet' dediler

Mutluluğa 'evet' dediler
Ezgi Bieber!

Ezgi Bieber!
Sağlığına kavuştu sahneye döndü

Sağlığına kavuştu sahneye döndü
Kalbinin efendisi

Kalbinin efendisi
Sinemasız çocuk kalmayacak

Sinemasız çocuk kalmayacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER