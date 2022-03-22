Stres ve yanlış beslenme kansere davetiye

Kanserin artışı ve nedenleri ile ilgili yapılan güncel araştırmalara göre 19 milyona ulaşan kanser vakasının 2040 yılında 28 milyon yeni vaka, 10-15 milyon kayıp olarak artışa geçeceği öngörülüyor. Kanserin nedenleri arasında görülen stres yönetimi ve sağlıklı beslenmeyle bu risk büyük ölçüde minimize edilebilir. Sağlıklı bir yaşamın en önemli anahtarının Akdeniz tipi beslenme şekli olduğunu belirten Doç. Dr. Fatma Ümit Malya şunları söyledi; "Sebze meyve, günde en az iki buçuk litre su, bitkisel yağlar, ızgara ürünler tüketmek, atıştırmak için olan fast-food ürünlerden kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Beslenmemizi düzenlerken C ve D vitamini düzeylerimize de özen göstererek bağışıklığımızı dengede tutmamız her türlü hastalığa karşı bizi dirençli kılacaktır. Düzenli çalışan bir bağırsak sisteminin de önemli olduğu son dönemde yapılan pek çok çalışmada ortaya konmuştur ve bunun için de bağırsak floramızı onaracak probiyotik gıdalar özellikle kefir tüketmek, florayı alt üst eden paketli gıdalardan ve fazla işlenmiş şekerden uzak durmak vurgulanması gereken bir diğer nokta olarak karşımıza çıkıyor."

