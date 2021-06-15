  • BIST
    1454.25
  • Dolar
    8,4730
  • Euro
    10,2805
  • Altın
    507,5130
İstanbul
16 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı: Kuvvetli geliyor
NATO'da sıcak mesajlar
Sessiz pandemi sigara: Yılda 8 milyon kişi ölüyor
Stres nefes darlığına sebep olabilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 15 Haziran
Biden'dan Putin yorumu: Zeki, zor ve değerini hak eden bir hasım
Türkiye'de koronavirüs aşılaması: En yüksek günlük doza ulaşıldı
AB'nin Kovid-19 aşı sertifikası yasalaştı!
Kanada'da 4 Müslümanı öldüren saldırgan 'terör' suçundan yargılanacak
SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar aşılanacak
Kemaliye UNESCO'nun kalıcı miras listesine girmek istiyor
DSÖ: Dünya genelinde Kovid-19 vakaları art arda 7 haftadır düşüşte
Başkan Erdoğan: NATO'ya ihtiyaç duyulan her yerde ittifak aktif rol üstlenmelidir
Stoltenberg: Caydırıcılık kapasitemizi artıracak adımlar atacağız
Türkiye'de 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi
Jandarma damat ve polis gelin nikah masasına üniforma ile oturdu
Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi
THY ABD uçuşlarında frekans arttırıyor
Ankara'da yağmur yağışı sonrası yollar göle döndü
Kurtulmuş: 2023'teki seçimlerde AK Parti yine açık ara birinci olacak
Rau: NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı var
Dünya genelinde nükleer silah stoğu azalırken operasyonel durumdaki silahların sayısı arttı
4 çocuk annesi sırtından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Türk Kızılaydan Filistin Kızılayına ambulans bağışı
15 Haziran 2021 Salı 08:00:00 - Güncelleme:15 Haziran 2021 Salı 08:00:00

Stres nefes darlığına sebep olabilir

ABONE OL

Koronavirüs tanısı alan hastaların şikayetlerine çoğunlukla nefes darlığı eşlik ediyor. Pandemi nedeniyle hastalığa bağlı olmayan, normalde de nefes darlığı yaşayan kişiler ise bu nedenle tedirginlik yaşıyor.

Koronavirüs tanısı alan hastaların şikayetlerine çoğunlukla nefes darlığı eşlik ediyor. Pandemi nedeniyle hastalığa bağlı olmayan, normalde de nefes darlığı yaşayan kişiler ise bu nedenle tedirginlik yaşıyor. Nefes darlığı durumunda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması büyük önem taşıyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Mehmet Parlak, "Nefes darlığına psikolojik faktörler de neden olabilir. Depresyon, stres, anksiyete, panik atak gibi durumlar nefes darlığına yol açar. Kişinin astım ya da kalp hastalığı gibi fiziksel bir rahatsızlığı olsa da o anın stresi ve paniği ile birlikte zaten mevcutta olan nefes darlığını artırabilir. Nefes darlığının tespitinde kan tahlilleri, röntgen, SFT-solunum fonksiyon testi, gerekli durumlarda EKG ve akciğer tomografisi nefes darlığında başvurulan testlerdir. Bazı hastalarda zaman içindeki eforu değerlendirmek gerekebilir" dedi.

Uz. Dr. Mehmet Parlak, "Nefes darlığında altta yatan rahatsızlığı bulmak ve uzman kontrolünde buna yönelik tedavi planlamak büyük önem taşır. Tedavide öncelikle kişi kilo aldıysa kilo vermesi, sigara kullanıyorsa sigarayı bırakması ve kondisyonu düşükse kondisyonu artırıcı egzersizlere ya da fizik tedaviye yönlendirilmesi sağlanmalıdır" diye uyardı.

Etiketler : Stres Koronavirüs nefes darlığı
Şahmeran başlıyor

Şahmeran başlıyor
AÇIK HAVADA YAZ KONSERLERİ BAŞLIYOR

AÇIK HAVADA YAZ KONSERLERİ BAŞLIYOR
Yeni sezonda ekranda!

Yeni sezonda ekranda!
Hayri yarışı

Hayri yarışı
Gülse'den Sezen şarkısı

Gülse'den Sezen şarkısı
Çevre dostu Burcu!

Çevre dostu Burcu!
Söylediği sözler başını yaktı Berkay'a 4 yıl hapis istemi

Söylediği sözler başını yaktı Berkay'a 4 yıl hapis istemi
Hız tutkusundan vazgeçmiyor

Hız tutkusundan vazgeçmiyor
Tıp çaresiz dua edin!

Tıp çaresiz dua edin!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER