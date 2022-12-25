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25 Aralık 2022 Pazar 07:00:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 07:00:00

Stres hormonları kaçma dürtülerini tetikliyor

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Klinik Psikolog Akaydın, stresin genellikle yeni, farklı, beklenmedik veya benliği tehdit altında hissettiren bir durumla karşılaşıldığında tetiklendiğini belirtti.

Klinik Psikolog Gözdem Özdem Akaydın, stresin genellikle yeni, farklı, beklenmedik veya benliği tehdit altında hissettiren bir durumla karşılaşıldığında tetiklendiğini belirterek, "Kişi stresli bir durum içerisinde kaldığında vücut birtakım tepkiler vermeye başlar. İlk tepkisi aslında biz farkında olmadan oluşmuştur; stres hormonu salgılanır. Stres hormonları beyni harekete geçirerek kişide savaşma ve kaçma dürtülerini tetikler" dedi. Akaydın, bir yakınını kaybetmenin, boşanma veya ayrılık yaşamanın, sağlık sorunlarının, evlenmek veya çocuk sahibi olmak gibi değişikliklerin, iş ve okul kaygısının, bunaltıcı hissettiren sorumlulukların strese neden olabileceğini aktararak, şunları kaydetti: "Stresi azaltmak için alkol, uyuşturucu, sigaraya yönelmek yerine stres anlarında bu ve benzeri maddelere neden ihtiyaç duyulduğunu anlamaya çalışılmalı.

Etiketler : stres hormon kaçma dürtü
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