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14 Şubat 2022 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:14 Şubat 2022 Pazartesi 10:00:00

STRES çene kasına da zarar

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Kronik yorgunluk ve yoğun stres yaşayan kişiler fark etmeden çene kasını sıkıyor. Özellikle uykuda ortaya çıkan bu durum uzun vadede masseter denilen çene kasının zarar görmesine neden oluyor. Hem yüzde geçmeyen ağrılar hem de şekil bozuklukları ortaya çıkabiliyor.

Kronik yorgunluk ve yoğun stres yaşayan kişiler fark etmeden çene kasını sıkıyor. Özellikle uykuda ortaya çıkan bu durum uzun vadede masseter denilen çene kasının zarar görmesine neden oluyor. Hem yüzde geçmeyen ağrılar hem de şekil bozuklukları ortaya çıkabiliyor.

Pandemi döneminde yaşanan yoğun stres bir çok hastalığı tetiklediği gibi çene kaslarına da zarar verdi. Günümüzde çoğu kişi özellikle sabah uyandığında çene ağrısı ile uyanıyor. Bu sürekli sıkmaktan gelişen masseter kasının etkisi olabilir. Dermatolog Dr. Ersin Aydın, "İnsan yüz bölgesinde gün içinde farklı amaçlarla kullandığı yaklaşık 40 tane kas var. Bunlardan masseter yani çene kası en sık kullanılan kaslardan. Yüzün yan tarafında bulunan ve elmacık kemiğini alt çeneye bağlayan bu kas, çiğnemek için kullanılıyor. Ancak geceleri strese bağlı nedenlerle fark etmeden bu kas sıkılabiliyor. Sıkma işlemini sürekli yaptığımızda ise çene bölgemizde özellikle dişlerimizde sıkıntı veren ağrı benzeri problemler oluşabiliyor. Sıkmanın devam etmesi halinde ise çene ve diş yapısında bozulmalar görülüyor. Tüm bu fiziksel sıkıntıların yanında çenede oluşan yorgunluk, sıkıntı yaratıcı psikolojik bir duruma da dönüşebiliyor" dedi.

DİŞ GICIRDATMA SORUNU VARSA

"Peki bu durumu nasıl çözebiliriz?" sorusuna karşılık Dermatolog Dr. Ersin Aydın, "Özellikle uyku esnasında gerginlik yaratan, yüze basınç uygulayan masseter kasının gevşemesine yardımcı olmak için botoks uyguluyoruz. Bu sayede çene sıkma ya da diş gıcırdatma problemi hafifliyor. Masseter kasına uyguladığımız botoks, o bölgedeki sinir sinyallerini geçici olarak pasifleştiriyor. Kasların kullanımı zayıfladığı için çeneniz rahatlıyor" diye cevap verdi. Dermatolog Dr. Ersin Aydın, "Masseter botoksu olarak da bilinen çene botoksu rahatlatıcı bir tedavidir. Yüz kaslarının rahatlamasını ve çene bölgesinde oluşan gerilimi gidererek daha kaliteli bir yaşam sunar. Bu sayede rahat uyursunuz ve çene kaslarınız yorgun uyanmazsınız" şeklinde konuştu.

ESTETİK GÖRÜNÜME DE ZARARLI

Dr. Ersin Aydın, bazı kişilerin masseter kasını fazla kullandığının altını çizerek: "Bu durumda kasın normalden fazla büyümesi ile çenede estetik olmayan bir görüntü oluşur" diyerek çenede gerilim, sıkmaya bağlı diş gıcırdatma, geniş bir çene yapısı, masseter kasının yol açtığı baş ve boyun ağrısı ile çene kasılması sonucu oluşan diş ağrısı problemleri yaşayan kişilerin mutlaka uzman bir doktora görünmeleri gerektiğinin altını çiziyor.

Etiketler : STRES çene kası zarar Dr. Ersin Aydın
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