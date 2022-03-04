VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
Türkiye dostu isim Cumhurbaşkanı seçildi
Patlarsa Avrupa'nın sonu olur
Soğuk ve kar yağışı bitmedi!
ABD'den Ukrayna'nın talebine ret
Miray sette
Final sonrası safari tatili
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 04 Mart
Standart dışı burun özgüven sorunu yaşatır
Kilo vermek astımla mücadeleyi kolaylaştırır
Mangal alışkanlığı kansere davetiye
2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları başladı
Isparta'daki elektrik arızalarına müdahale ediliyor
Ukrayna'dan 9 bin 653 Türk vatandaşı tahliye edildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oldu
Zelenskiy'nin çağrısına Beyaz Saray'dan ret!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 2. tur sona erdi
Türkiye'de vaka sayısı 50 binin altında
Macaristan, Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı
Herson'da kontrol Rusya'da
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ukrayna'de bir kargo gemisi büyük patlamanın ardından battı
04 Mart 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 08:30:00

Standart dışı burun özgüven sorunu yaşatır

ABONE OL

Günümüzde estetik açıdan güzel kabul edilen standartların dışında bir burun, özellikle gençler tarafından bir kusur olarak algılanarak ciddi özgüven sorunlarına yol açabilir.

Günümüzde estetik açıdan güzel kabul edilen standartların dışında bir burun, özellikle gençler tarafından bir kusur olarak algılanarak ciddi özgüven sorunlarına yol açabilir. Yüzün ifadesini ve güzelliğini doğrudan etkilemesi nedeniyle iyi yapılmış bir burun ameliyatının hem sağlık hem de estetik açıdan katkısının büyük olduğunu vurgulayan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Arman Tek, dış görünümün gittikçe önem kazandığı günümüzde estetik açıdan güzel kabul edilen standartların dışında bir burnun (kemerli ve büyük bir burun) özellikle gençlerin çoğu tarafından bir kusur olarak algılanarak ciddi özgüven sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Op. Dr. Arman Tek, rinoplastinin (burun estetiği) anestezi altında bir takım cerrahi teknikler kullanılarak burnun yumuşak doku, kıkırdak ve kemik yapılarına müdahale edilerek, açı ve oranlarını değiştirme (yeniden şekillendirme) ve burnu yüzün diğer ögeleri ile daha uyumlu hale getirme operasyonu olduğunu açıkladı.

Etiketler : burun özgüven sorunu yaşatır Uzmanı Op. Dr. Arman Tek rinoplastinin burun estetiği
Hacker şoku

Hacker şoku
Sevenlerinden dua istedi

Sevenlerinden dua istedi
Nilhan'la ‘Olmuyor'

Nilhan'la ‘Olmuyor'
Bahar etkinlikleri

Bahar etkinlikleri
Turne hazırlığı

Turne hazırlığı
Eski formuna kavuştu

Eski formuna kavuştu
‘Sadakatsiz'liğe son veriyor

‘Sadakatsiz'liğe son veriyor
Enerjimizi attık

Enerjimizi attık
Musti ile yine yeniden

Musti ile yine yeniden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER