Standart dışı burun özgüven sorunu yaşatır

Günümüzde estetik açıdan güzel kabul edilen standartların dışında bir burun, özellikle gençler tarafından bir kusur olarak algılanarak ciddi özgüven sorunlarına yol açabilir. Yüzün ifadesini ve güzelliğini doğrudan etkilemesi nedeniyle iyi yapılmış bir burun ameliyatının hem sağlık hem de estetik açıdan katkısının büyük olduğunu vurgulayan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Arman Tek, dış görünümün gittikçe önem kazandığı günümüzde estetik açıdan güzel kabul edilen standartların dışında bir burnun (kemerli ve büyük bir burun) özellikle gençlerin çoğu tarafından bir kusur olarak algılanarak ciddi özgüven sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Op. Dr. Arman Tek, rinoplastinin (burun estetiği) anestezi altında bir takım cerrahi teknikler kullanılarak burnun yumuşak doku, kıkırdak ve kemik yapılarına müdahale edilerek, açı ve oranlarını değiştirme (yeniden şekillendirme) ve burnu yüzün diğer ögeleri ile daha uyumlu hale getirme operasyonu olduğunu açıkladı.

