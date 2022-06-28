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28 Haziran 2022 Salı 10:00:00 - Güncelleme:28 Haziran 2022 Salı 10:00:00

Spor yaralanması gelişimi etkileyebilir

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Çocukluk çağında yaşanan spor yaralanmalarının çocuğun büyüme gelişmesi üzerine olumsuz etkileri olabileceğine işaret eden Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Hasan Bombacı, "Erişkinlerden farklı olarak çocuklarda uzun kemiklerde büyüme plakları mevcuttur. Bu bölgelerde meydana gelen hasar ilerleyen yıllarda kemiklerde deformasyonlara sebep olabilir. Bu nedenle çocuklarda spor yaralanmalarında uygun teşhis ve tedavi yanında risk faktörlerini azaltarak korumak da çok önemlidir" dedi.

Ciddi yaralanma belirtilerinin bölgeden bölgeye değişebildiğini hatırlatan Prof. Dr. Hasan Bombacı, şu bilgileri verdi: "Sözgelişi boyun bölgesinde meydana gelen bir yaralanmada hareket kısıtlılığının olması ciddi bir yaralanma olduğunun göstergesidir. Sık yaralanan diz bölgesinde ise diz ekleminin hızlı bir şekilde şişmesi, travmadan hemen sonra diz altında kontrolsüzlük hissedilmesi ya da bacaklarda herhangi bir yerde ortaya çıkan travma sonucu oyuncunun kalkıp oyuna devam edememesi ciddi bir yaralanma olduğunu gösterir. Bunun dışında ilerleyen zamanlarda yaralanan bölgede devam eden ağrı, sonradan gelişen şişlik, eklemlerde hareketi etkileyen durumlar, yürürken aksamaya sebep olacak kadar işlev kaybı ortaya çıkmış ise sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Çünkü önemli olan ciddi yaralanmaları erken fark etmek ve sağlık kurumuna zamanında başvurmaktır."

Etiketler : Spor yaralanması gelişim Prof. Dr. Hasan Bombacı
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